Duras críticas de familiares de víctimas de Jeffrey Dahmer: acusan a Netflix de volver a traumatizarlos

La semana pasada Netflix estrenó la serie “Dahmer: La historia de Jeffrey Dahmen” basada en la vida del “Carnicero de Milwaukee”, quien asesinó a decenas de hombres afroamericanos, asiáticos y latinos entre 1978 y 1991. El rol protagónico lo encarna el actor Evan Peters y el guion es de Ryan Murphy, conocido también por American Crime Story. La serie está en el ranking de las más vistas de la plataforma. Sin embargo, familiares de las víctimas han alzado su voz contra la producción.

Jeffrey Dahmen fue un asesino en serie estadounidense que mató a 17 hombres y adolescentes. Tracy Edwards, una de sus víctimas, logró escapar y dio aviso inmediato a la policía. Las fuerzas de seguridad llegaron al hogar del asesino, lo capturaron y descubrieron los actos de canibalismo, necrofilia y abuso sexual que cometió durante trece años.

La serie fue un éxito en su estreno y está batiendo récords de audiencia. Sin embargo, ahora se encuentra envuelta en polémica ya que un primo de una de las víctimas afirma que la producción de la plataforma de streaming está “retraumatizando” a su familia. Se queja de que deban sufrir estas consecuencias solo porque algunos quieren ganar millones de dólares.

Fue Eric Perry, primo de Errol Lindsey (víctima), quien se expresó y lo hizo a través de Twitter.

“No le digo a nadie qué ver, sé que los medios de comunicación sobre crímenes reales son enormes, pero si realmente tienes curiosidad acerca de las víctimas, mi familia (los Isbell) están enojados con este programa”, publicó el jueves pasado en la red social.

“Monster: The Jeffrey Dahmer Story”: Quién fue Jeffrey Dahmer, el asesino de Netflix.

“Es volver a traumatizar una y otra vez, ¿y para qué? ¿Cuántas películas, programas y documentales necesitamos?”, escribió.

Perry retuiteó un popular video en el que se compara las palabras Rita Isbell (hermana de Lindsey) hacia Dahmer en la sala del tribunal con la interpretación que hace de ese momento la actriz en la serie de Netflix.

“Como recrear a mi prima teniendo un colapso emocional en la corte frente al hombre que torturó y asesinó a su hermano es SALVAJE”, insitió Perry.

Las palabras de Rita Isbell

La mujer del video, Rita Isbell, también se expresó y escribió un ensayo haciendo referencia a lo que dijo su primo y habló sobre la declaración que hizo en 1992.

“Cuando vi parte del programa, me molestó, especialmente cuando me vi a mí misma, cuando vi mi nombre en la pantalla y esta señora diciendo palabra por palabra exactamente lo que dije” escribió en un ensayo para Insider.

“Si no lo supiera mejor, habría pensado que era yo. Su cabello era como el mío, tenía la misma ropa. Es por eso que sentí como revivir todo de nuevo”, dijo. Y agregó: “Me trajo de vuelta todas las emociones que sentía en ese entonces”.

“Nunca me contactaron sobre el programa. Siento que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o cómo nos sentíamos al hacerlo. No me preguntaron nada. Simplemente lo hicieron” concluyó la mujer.