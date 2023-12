Bailando 2023: la asquerosa denuncia de Kennys Palacios contra Juliana Díaz

La noche de la sentencia es la más picante de todo el certamen. Están todos los participantes cara a cara y tienen la posibilidad de decirse eso que ya dijeron en mil programas de chimentos de la tarde, pero ahora de frente. Ese fue el caso de Kennys Palacios que, gracias al pie de Ángel de Brito, dijo que Juliana Díaz, la ex Gran Hermano, no se lava el pelo y tiene piojos.

Primero, el estilista de Wanda Nara la encaró, y sentenció, por los dichos de la ex Gran Hermano sobre que él había hecho un cursito, minimizando su trabajo como peluquero. Ante esta declaración, Marcelo Tinelli salió en defensa de Kennys y aseguró que es uno de los mejores peluqueros del país. “Groso groso” se escuchaba decir a Mercela Feudale desde atrás.

Juliana Díaz saltó a defenderse y nunca aclaró que no dijo eso, sino que ella respondió las críticas de él de que ella no era nada. “Yo tengo mi carrera y trabajé hasta mis 32 años. No necesito colgarme más de GH como dijiste”, escupió furiosa la ex participante de Gran Hermano. Un detalle, nunca aclaró cuál era su profesión.

La discusión iba a quedar si no se metía Ángel De Brito, quién, como no quiere la cosa, detonó una granada al preguntarle a Kennys si era cierto lo que se decía que Juliana iba con el pelo sucio y con piojos. El participante del bailando y estilista de las famosas dijo que sí, que era lo que le había contado el peluquero del programa.

La cara de odio de Juliana traspasaba la pantalla, pero en lugar de matarlo, decidió sacudir su pelo mostrando que no era cierto. En el estudio todo era risas y burlas.

Después le tocó a ella sentenciar y, obviamente, su voto fue para Kennys Palacios. Ella lo atacó por el lado del chisme y de que nadie lo quiere, pero él no se quedó callado y respondió la acusación dejando en claro que Juliana no se lleva con el resto del elenco. El peluquero le preguntó si ella salía a comer con los otros participantes y ella sólo se limitó a decir que no tenía “tiempo al pedo” como él.

Kennys subió la apuesta y aseguró que nadie había ido al cumpleaños de la ex GH. Ella contraatacó diciendo que no lo había invitado y él aseguraba que sí, que tenía la invitación. Juliana respondió que ella había mandado la invitación a un grupo de Whatsapp que comparten, pero que no era para él. En fin, no fue nadie.

Para cerrar el tema, al mejor estilo Juan Reverdito contra Marcos Ginocchio y el famoso “el domingo te vas”. Juliana intentó pronosticar la salida de Kennys, pero el tiro le salió por la culata y la que se fue del bailando fue ella.

Seguí Leyendo