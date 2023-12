Así revivieron el Mundial de Qatar en Gran Hermano

En una nueva jornada en la casa de Gran Hermano 2023, Santiago del Moro sorprendió a los participantes con anuncios y dinámicas que agitaron la convivencia en el reality.

La noche del lunes trajo consigo momentos de tensión, reflexiones sobre la convivencia y hasta un banquete especial para la ganadora de la prueba del líder, Sabrina.

El conductor reunió a los hermanitos en el sillón circular para plantear la importancia de mantener la convivencia en armonía: “Esto es un juego de convivencia. La vida es así. Obviamente que pueden discutir fuerte, pero siempre manteniéndose en las reglas de la casa. ¿Cómo van a hacer ustedes para convivir después de todo lo acontecido?”, cuestionó Del Moro.

Así revivieron la final del Mundial.

Julia, quien había estado involucrada en fuertes discusiones, expresó su postura: “Pasó lo que pasó, básicamente hoy me levanté con otra cara, saludé a toda la gente, los que quieran hablarme lo harán, y los que no, no. Pero esto no es en plural, somos todos, hay un equipo, y se está limitando básicamente a pequeños grupos”.

Mientras tanto, Sabrina, la ganadora de la prueba del líder, disfrutaba de un exclusivo banquete en el SUM. Ante un festín de sushi y champagne, expresó su satisfacción: “¡Qué lindo comer en paz!”, comentó en medio de la degustación. Sin embargo, Santiago del Moro le advirtió sobre la escasez de alimentos en la casa en los próximos días.

Posteriormente, en una charla a solas, Del Moro indagó sobre la relación de Sabrina con otra participante, Furia. La joven compartió su perspectiva sobre los conflictos y límites: “Podemos decirnos un montón de cosas pero otras no, creo que me queda más ignorarla, me pasé el día atajando palos de ella. Un poco hacer oídos sordos, porque duele”.

Así cerró la jornada de Gran Hermano sobre el Mundial

En este día lluvioso, los participantes de Gran Hermano conmemoraron el aniversario de la victoria de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Sabrina, como líder de la semana, animó una dinámica de preguntas relacionadas con el torneo, generando momentos de diversión y, en algunos casos, de inesperadas respuestas. Alan y Axel se volvieron virales al enfrentarse a preguntas aparentemente sencillas.

La jornada concluyó con la proyección de la final del Mundial ganado por Argentina hace un año, generando emoción entre los participantes.

Sin embargo, antes de cerrar el programa, Santiago del Moro anunció una nueva regla: “Vas a poder darle dos votos a alguno de tus compañeros”. Hernán, el primer eliminado, aprovechó la oportunidad para nominar a Joel con dos votos.

Así, el ritmo frenético de la casa de Gran Hermano se mantiene, entre tensiones, emociones y novedades que mantienen en vilo a los participantes y a los seguidores del reality más visto de la televisión argentina.

