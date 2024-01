Así reaccionó Furia tras la eliminación de Florencia y estos son sus siguientes pasos

En la más reciente gala de eliminación de Gran Hermano, el destino de los concursantes dio un giro inesperado con la salida de Florencia, quien se enfrentó en un duro mano a mano con Agostina.

La noticia generó una revolución en la casa más famosa del mundo, especialmente por la impactante reacción de Juliana, conocida como Furia.

Juliana, enfrentada con Florencia en esta instancia, no pudo contener su alegría al enterarse de la eliminación de la joven. Inmediatamente, recorrió la casa expresando su felicidad de manera enérgica: “Gracias gente, afuera la falsa. Muchas gracias. Que de un grupo al otro, loca decidite. Chau falsa de mierda. La ayudamos cuando lloró, que se vaya. Le brindé mi corazón y tampoco lo quiso”.

Mientras Furia celebraba la partida de Florencia, algunos participantes que mantenían una relación cercana con la eliminada intentaron mostrar su apoyo y cariño. Joel, quien fue uno de los más cercanos a Cabrera durante el ciclo, expresó su afecto: “Te quiero mucho, gracias”.

Florencia quedó eliminada de Gran Hermano

Sin embargo, Florencia optó por omitir tanto los comentarios positivos como los negativos y decidió abandonar el programa con un mensaje positivo para sus compañeros: “Chau chicos, rompanla”. A pesar de la tensión y la competencia, la joven eligió despedirse de manera amistosa.

Florencia, la sexta eliminada de Gran Hermano 2024

Los tres posibles eliminados pudieron dar un mensaje en el confesionario

Antes de revelar quién sería la sexta eliminada de Gran Hermano, el conductor del programa brindó la oportunidad a los tres finalistas en placa de dar un mensaje en el confesionario, solicitando el apoyo del público para permanecer en la competencia.

Florencia, en un último intento por quedarse, expresó su deseo de recibir otra oportunidad: “Quiero que me den otra oportunidad. En muchas cosas me equivoqué acá adentro y no quiero que se termine este sueño”.

Quién fue el sexto participante en abandonar Gran Hermano 2024

Sin embargo, la votación determinó que Agostina seguiría en la casa, dejando a Florencia fuera de la competencia y desatando emociones intensas entre los participantes.