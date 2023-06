Anna del Boca sorprendió con un nuevo look: de rubia a morocha

Anna Del Boca sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de Historias en Instagram, donde lucía un nuevo look. Acostumbrados a verla como rubia, la hija de Andrea Del Boca decidió unirse al equipo de las morochas, captando la atención de todos sus seguidores.

“Face card”, escribió Anna Del Boca mientras mostraba una serie de selfies con su cambio de imagen que dejó paralizado a todos sus fans. Además fueron ellos quienes destacaron su personalidad.

La actriz cambió su color de pelo.

Sin lugar a dudas la decisión dejó sorprendidos a todos porque hace muy poco la habíamos podido observar con tonos rubios muy claros y que casi llegaban al blanco.

No es necesario ser un experto en peluquería para saber los cuidados que hay que tener cuando un cabello está tan desgastado por tantas decoloraciones.

Al parecer Anna del Boca enfrentó la situación y se llevó sus tonos claros a un casi morocho que la dejó radiante y hermosa. Además deja un contraste hermoso con sus ojos que en tonos verdes amielados destacan en su rostro.

La relación de Anna Del Boca en las redes

En una entrevista realizada por Jey Mammón en enero del año pasado, Anna Del Boca habló sobre su relación con sus seguidores y los comentarios en las redes sociales.

“Me gusta mucho jugar y la idea de transformar nuestro cuerpo, de expresarnos como queremos, como nos plazca”, comenzó diciendo la actriz. Y continuó: “Creo que tengo las herramientas necesarias para decir ‘No, no voy a permitir que me insulten’. Porque las personas que dejan comentarios negativos tienen basura en sus mentes”.

Por último, Anna Del Boca señaló: “Tengo una especie de capa protectora que me permite razonar y no permitir que esa repugnancia de los demás me afecte. Es algo en lo que sigo trabajando. Afortunadamente, también ha habido muchas chicas como yo y mujeres que se han sentido más fuertes al ver cómo me visto y cómo luzco”.

