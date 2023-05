A los 83 años, Al Pacino va a ser papá por cuarta vez con su novia de 29 años

La noticia de que Al Pacino va a ser papá por cuarta vez con su novia de 29 años generó revuelo. El reconocido actor de cine será padre nuevamente a los 83 años con Noor Alfallah Alfallah, quien está embarazada de ocho meses.

El artista y la joven están en pareja desde abril de 2022, romence que se conoció cuando fueron fotografiados saliendo del restaurante Felix en Venice, en California. Cabe resaltar que Alfallah salió previamente con Mick Jagger de 2017 a 2018, según publicó E! en línea.

Noor Alfallah con Al Pacino

En abril de este año, Alfallah compartió una foto de ella con Pacino en su cuenta de Instagram. La pareja estaba en la galería de arte Gagosian en la ciudad de Nueva York.

Pacino también es padre de Julie Marie, de 33 años, a quien comparte con su exnovia Jan Tarrant. También comparte a los gemelos Anton y Olivia, de 22 años, con la ex Beverly D’Angelo.

En una entrevista con The New Yorker en 2014, Pacino había hablado de no querer ser como su padre, que dejó a su familia cuando tenía 2 años. “Tener hijos ha ayudado mucho. Sabía conscientemente que no quería ser como mi padre. Quería estar allí. Tengo tres hijos”, dijo en su momento.

“Soy responsable ante ellos. Soy parte de sus vidas”, resaltó el actor y agregó: “Obtengo mucho de ellos y te sacan mucho de ti mismo”.

Al Pacino, el padre de Hollywood más anciano

De esta manera, el ganador de los premios Oscar se convirtió en el padre de Hollywood más anciano. Una vez que nazca su próximo hijo superará a su amigo Robert De Niro, que fue papá por séptima vez a los 79 años.

Robert De Niro fue padre por séptima vez a los 79 años.

Recientemente la estrella de “Taxi Driver” reveló sutilmente que ahora era padre de siete hijos mientras charlaba con Entertainment Tonight Canadá. “Acabo de tener un bebé”, dijo De Niro, sin revelar más información. Un representante de De Niro constituyó más tarde los detalles a Today.

De Niro, hablando luego con “Access Hollywood”, compartió inclusive consejos sobre la paternidad. “A veces no creo que la gente sepa realmente lo que es ser un buen padre”, dijo, y agregó rápidamente: “Bueno, lo hacen. Sabes que tienes tu responsabilidad. Es un misterio. Es mucha emoción, pero da miedo. Y lo haces lo mejor que puedes”, cerró.

