Anna del Boca se sacó la bikini y solo cubrió su delantera con sus manos para evitar que la censuren

Anna del Boca es parte del medio desde que era solo una niña por ser la hija de Andrea del Boca. La joven, que tiene el talento de la actuación como su madre, lleva años enfrentada con su padre biológico, por lo que decidió quitarse su apellido y su segundo nombre, Chiara, que fue el que él le puso.

El enfrentamiento legal con su padre, tras haberlo denunciado por abuso sexual, terminó de la peor manera para ella. Es que la Justicia le dio la razón a Ricardo Biasotti y el hombre fue sobreseído, aunque no solo eso, sino que también le reclama una cifra millonaria a su hija.

Anna Chiara del Boca

El hombre fue declarado inocente y desde entonces solo se supo que la joven atravesaba un momento difícil. No solo por la resolución de la Justicia, sino también porque su padre, que quiso revincularse con ella, le exige un dinero que ella no puede pagar porque no tiene un trabajo como para afrontarlo.

Mucha personalidad

Anna del Boca impactó con sus fotos sin bikini desde una playa desolada

En medio de esta situación, la hija de la actriz viajó para poder distraerse y descansar, a un destino que no reveló. Sin embargo, en sus redes posteó tres fotos desde la playa y se quedó con todas la miradas de la red.

En Instagram tiene más de 81.500 seguidores y con ellos compartió sus postales que rozaron la censura de la plataforma. Desde la playa, Anna hizo sus mejores poses sin el corpiño de la bikini y con ayuda de sus manos evitó que le cierren le cuenta.

Anna del Boca

En tanto que en la parte de abajo se puso un pareo blanco de trasparencias que le dio el toque a sus fotos artísticas a las que le llovieron los “likes” y comentarios.

“Sos una reina sirena”, “Lo hermosa”, “Queeeee diosa”, “No sabía q ya se había estrenado la sirenitaaaaaaa”, “Quiero ser marinero...”, “Bellas”, “sos real?!!?”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron debajo de la publicación.

Anna del Boca