Aníbal Lotocki tomo una drástica decisión tras conocer que empeoró Silvina Luna y fue repudiado

Silvina Luna se encuentra otra vez en terapia intensiva en el Hospital Italiano tras presentar complicaciones en su cuadro y se conoció que Aníbal Lotocki tomó una drástica decisión, que despertó polémicas.

En la tarde del jueves se conoció que la ex Gran Hermano desmejoró y fue llevada otra vez a la sala de terapia intensiva del Hospital Italiano, donde está internada hace ya tres meses. “Había sido traslada a una habitación común, pero volvió a terapia”, indicó Andrea Taboada al aire en el programa DDM de Mariana Fabbiani.

Aníbal Lotocki tomó una decisión que generó polémicas.

“Los médicos habían decidido trasladarla a una habitación común debido a la gran cantidad de días internada y para que inicie un tratamiento con kinesiología. Ahora, evaluaron que lo mejor es que siga en terapia”, agregó la periodista.

En lineamiento a la decisión de los profesionales del Hospital Italiano, se conoció también la que ha tomado Aníbal Lotocki, quien operó a Silvina Luna con materiales invasivos y prohibidos por ley.

El cirujano quiere volver a operar y por eso apeló la decisión que tomó la Justicia hace unas semanas, cuando lo inhabilitó para que pueda volver a ejercer la medicina ante los casos en su contra.

Lotocki buscará que se revierta la inhabilitación provisoria que la Justicia ordenó, mientras ya fue condenado a 4 años de prisión, pero la sentencia aún no está firme: “Desde febrero del 2022 está acusado de lesiones graves, condenado a cuatro años de prisión e inhabilitado para ejercer la profesión. Pero no está preso porque la condena no está firme”, afirmó María Belén Ludueña en Poco Correctos.

“Lo inhabilitaron provisoriamente para ejercer la profesión y que ahora la defensa de Lotocki apeló. “Él dice ‘como la causa no está firme, yo soy inocente’. Quiere seguir operando”, agregó, generando repudio en las redes ante el complicado estado de salud que enfrenta la modelo.

Ezequiel Luna habló sobre la situación de Silvina: “Está muy débil”

El jueves en LAM, Yanina Latorre, que oficia por estos días como conductora, mientras Ángel de Brito se tomó vacaciones leyó unos mensajes que le envió el jurado del Bailando 2023 provenientes del hermano de Silvina Luna, que reveló dolorosas novedades sobre la modelo.

“El estado es muy crítico, está muy débil”, leyó Yanina. “La van a volver a intubar. Lo cierto es que tiene mucha agua en los pulmones. Ya no está reaccionando a los tratamientos”, detalló sobre los mensajes que le mandó su colega.

“Está con una sonda en terapia. Tiene atrofia muscular y agua en los pulmones. Está sedada y están esperando el momento para ponerle el respirador, están esperando hasta el último minuto”, contó. Además, mencionó que “la están alimentando con sonda. El aparato digestivo ya no le está funcionando como debería”.

