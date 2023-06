El médico Aníbal Lotocki, conocido popularmente como “el cirujano de las famosas”, sigue en el eje de los cuestionamientos a raíz de la delicada salud de la actriz y modelo Silvina Luna, quien sufrió una intoxicación de metacrilato que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal. Esta situación la obliga hace varios meses a recibir un tratamiento de diálisis. Y en las últimas horas, su cuadro se vio complicado por una falla multiorgánica: Luna se encuentra luchando por su vida en la terapia intensiva del hospital Italiano.

Lotocki fue condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las “lesiones graves” que les provocó a cuatro de sus pacientes -la propia Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa- por decisión del Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Por qué Aníbal Lotocki no está preso?

El cirujano causó lesiones en el cuerpo a Trenchi, Luna, Xipolitakis y Sosa con el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.

Además, fue procesado tan sólo semanas atrás por “homicidio simple con dolo eventual” por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate, tras la resolución del juez Luis Schelegl. Este hombre murió en abril de 2021 a los 50 años después de haber sido sometido a una dermolipoctomía programada, una cirugía que consiste en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo

“El fallecimiento de Zárate fue probablemente causado por la pluralidad de las graves acciones que Lotocki cometió antes, durante y después de la intervención quirúrgica del paciente que tenía bajo su responsabilidad”, dijo el fiscal Pablo Recchini al pedir ampliar la declaración indagatoria al médico en abril de este año.

Aníbal Lotocki se defendió de la condena por lesiones graves y procesamiento por muerte / Telenoche

A pesar de su complejo historial médico, Lotocki sigue ejerciendo la profesión. Y mientras Luna atravesaba horas difíciles en el hospital, el médico salió al aire en “Telenoche” (El Trece), defendiéndose de las acusaciones y condena en su contra. De allí surge una pregunta repetida en las redes sociales:

¿Por qué Aníbal Lotocki no está preso y sigue ejerciendo la medicina?

Simplemente como la sentencia condenatoria por las cuatro modelos, al igual que el procesamiento por el fallecimiento de Zárate, no está firme, Aníbal Lotocki aún puede ejercer la práctica médica. Incluso, su perfil de Instagram (@drlotockianibal) sigue activo como si nada hubiera pasado, ofreciendo servicios.

En el debate por el juicio contra Lotocki por el delito de lesiones graves, el fiscal Sandro Abraldes dijo que el imputado se presentó como experto en cirugía plástica ante las víctimas, aunque no lo era.

Las causas contra Aníbal Lotocki, el cirujano de Silvina Luna

“Como médico cirujano puedo realizar cualquier acto médico y tengo el aval de lo que estudio, mi experiencia”, declaró Lotocki durante su indagatoria.

Este miércoles, con Silvina Luna luchando por su vida en la sala de cuidados intensivos, sedada e intubada, el médico se defendió al salir en el noticiero “Telenoche”: “Es cierto que hay una condena, nunca lo he negado pero la condena no es por las enfermedades que hayan tenido los pacientes, porque no existe daño causal. Hay una interpretación judicial que está en revisión y uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? La condena es por un efecto colateral del producto”.

“Hay análisis de Silvina Luna del 2010 que indican que tenía gammaglobulinas muy altas que podrían haberle provocado una insuficiencia renal. Ella tendría que hacerle juicio al Estado que permitió este producto (metacrilato)”, fue su argumento.

