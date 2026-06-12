Hallaron al hombre con epilepsia que era intensamente buscado: estaba desorientado en plena calle

David Alejandro Román , el hombre de 54 años que era intensamente buscado por su familia en Mendoza desde el martes, fue hallado en las últimas horas . Así lo confirmaron sus hijas a Los Andes , quienes confirmaron que fue trasladado a un hospital tras haber sido encontrado en la vía pública .

Fue una vecina de un barrio de Guaymallén quien lo vio caminando en evidente estado de desorientación . La mujer le tomó fotografías y dio aviso a la Policía y a las hijas del hombre -sus contactos estaban en el flyer que se viralizó en las redes sociales en las últimas horas-.

" Es él , se lo veía claramente. También se lo veía bien , pero en las fotos se notaba que estaba perdido ", destacó Abril , una de las hijas del hombre, La joven estaba a la espera de que las autoridades policiales le confirmaran donde reencontrarse con su padre durante la mañana de hoy,

En las últimas horas, la búsqueda de este mendocino -domiciliado en Colonia Segovia (Guaymallén) - se viralizó en las redes. Sus hijas habían masificado el pedido de ayuda , ya que el hombre padece epilepsia con psicosis , sumado a depresión .

Por el momento, se desconocen mayores precisiones sobre las circunstancias en las que fue hallado y cuál es su estado general de salud .

Llevaba tres días perdido

La familia de David Román no tenía datos del hombre desde el martes 9 de junio. Ese día, el hombre se había ido de su casa tras una discusión de pareja. La situación de "extrema vulnerabilidad" -dado su estado clínico- era lo que más preocupaba a sus hijas, ante la posibilidad de que llegara a sufrir una crisis estando solo.

Aquel martes al mediodía, el hombre vestía zapatillas blancas, pantalón cargo y una campera marrón (mismas prendas con las que habría sido hallado en las últimas horas).

Al momento de la desaparición, Román no contaba con dinero en efectivo y, hasta este jueves, no se habían registrado movimientos en su tarjeta SUBE (únicamente se moviliza en transporte público).