“Alfa Crew”, el grupo de baile que emocionó al jurado y logró el botón dorado en Got Talent Argentina

Este lunes comenzó el noveno programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. En esta ocasión, un grupo de baile se presentó al reality, maravilló a todos, emocionó al jurado y obtuvo el botón dorado.

Alfa Crew es un grupo de baile, oriundos de la provincia de Buenos Aires. Para su presentación, bailaron un enganchado de temas muy famosos de Daddy Yankee en honor a él. Gracias a lo presentado, pasaron directamente a semifinales.

Así fue el increíble show de Alfa Crew

Alfa Crew inició su show con una breve declaración ante el jurado. El líder del grupo tomó el micrófono y se presentó. “Estamos muy ansiosos, la verdad. Hoy vamos a bailar una coreo de Reggaetón, como tributo a Daddy Yankee. Yo valoro mucho lo que genera el baile y vamos a darlo todo”.

Inmediatamente, comenzó el baile del grupo. Con el correr de los minutos, todos los presentes en la sala acompañaron la música con aplausos. Además, los miembros del jurado también alentaron y gritaron a favor de los participantes.

Alfa Crew y su show

Una vez finalizada el show, la cámara enfocó tanto a Emir Abdul como a La Joaqui con la boca abierta, mostrando una total sorpresa ante el increíble show de los oriundos de Buenos Aires. Abel Pintos levantó los brazos y Florencia Peña miró con mucha admiración.

Antes de la devolución, el profesor agarró el micrófono y volvió a hablar: “Gracias, los amo chicos. Estoy muy emocionado. La cara de felicidad de estos chicos... Hacemos muchas cosas. Muchas gracias, enserio”, con estas palabras, hizo referencia a sus alumnos, quienes estaban emocionados.

La primera en hablar fue la cantante de RKT: “Espectacular lo que hicieron. Sinceramente es espectacular. Son increíbles”. Luego, siguió Pintos: “Bueno, en primer lugar iría pensando en un salón muy grande para alquilar... Hoy generaron fans, entre ellos, yo”.

Alfa Crew emocionó al jurado

Ante esas declaraciones, el profesor miró al cantante y le hizo una picante propuesta: “Te quiero ver perreando”, a lo que inmediatamente Abel respondió: “No me busques... Lo segundo que quiero decir es que me pareció emocionante y por un momento, pensé que estábamos en el final del certamen”.

Luego, la humorista tomó la palabra y explicó sus sensaciones entre lágrimas: “Estoy muy emocionada. Me emociona el corazón que tiene este grupo... Los felicito de corazón, porque nada me emociona mas que el talento acompañado de trabajo...”.

Para terminar, el bailarín describió: “Luchar día a día para tener un lugar en este mundo... Les pido un aplauso para ustedes y para ese maestro que los hizo brillar”. Ante esas palabras, el profesor dijo: “Gracias enserio. Yo les agradezco un montón... Esto es un antes y un después”.

De repente, el público comenzó a exigir el “botón dorado” para la banda. Ante esto, los miembros del jurado se miraron los unos a los otros y rápidamente, fue Florencia Peña quién tomó la iniciativa y lo presionó.

Finalmente, el grupo de baile, Alfa Crew, pasó directamente a semifinales del famoso programa de talentos conocido a nivel internacional.

Alfa Crew y el botón dorado

