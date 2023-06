Adrián Berra vuelve a Mendoza con su último disco: dónde y cuándo será el concierto

La edición de un nuevo disco trae bajo el brazo una gira y un nuevo recorrido en vivo. Por eso, el cantante, guitarrista y compositor Adrián Berra comenzó su tour Respira Bajo el Agua.

Junto a su banda, el músico ofrecerá un concierto el próximo sábado 24 de junio, en el teatro Independencia. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com

Un disco con nuevos sonidos e invitados

Este año, Adrián Berra editó su tercer álbum titulado “Respira bajo el agua”. En estas canciones encontró una sonoridad más amplia y moderna, dentro de una poesía que bucea en la profundidad de lo cotidiano.

De ahí se desprenden canciones propias como “Antenas en la ciudad”, interpretada junto a Elena Roger o “Lluvia en el salón”, con El Plan de la Mariposa, entre otras colaboraciones.

“Cuando empecé a componer el disco hice un ejercicio de empezar a componer y pensar en quién me gustaría invitar o para qué cantor o qué cantora me imaginaba la canción. Fue lindo, porque de alguna manera me desprendí un poco de mí y me hizo también jugar en la composición desde otras perspectivas. Por eso es un disco que tiene tantas participaciones y colaboraciones”, apunta Adrián sobre el inicio del trabajo, que culminó con la participación de Elena Roger, la dupla Ainda y El Plan de la Mariposa.

El cantautor vuelve a Mendoza.

-También resaltás otra búsqueda en lo sonoro con la banda.

-Lo que tiene el disco para mí es un acompañamiento de las canciones desde una profundidad y una paleta de colores más amplia de lo que venía siendo anteriormente. Siempre fui bastante minimalista y me parece que en este disco me permito jugar con un montón de texturas y profundidades y colores y sonoridades que me parece que amplían, hacen como la canción mucho más 3D. También mi música siempre fue acústica, nunca estuvo tan presente eso. Así que de alguna forma vestí las canciones y es quizás lo que más distingue este álbum de los anteriores.

Ahora es tiempo de compartir las canciones en el vivo, y Berra se prepara para un tour por Argentina, España, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Paraguay.

“Estamos eligiendo lugares muy lindos porque queremos que la presentación del disco sea especial y que la gente se lleve a un hermoso show, que podamos hacer la apuesta que tenemos en la cabeza, así que de alguna manera estamos haciendo todo lo que tenemos ganas, que ya es un privilegio”, confiesa.

El cantautor actuará en el teatro Independencia.

-Con el cambio de paradigma en la industria de la música, ¿cómo transitás el reconocimiento inmediato que se da en las plataformas y la libertad de permanecer en la escena?

-Son dos cosas distintas; una cosa es el público que va a recitales, y otra cosa es el público que escucha en las plataformas. Obviamente que la gente que te va a ver te escucha, pero también hoy hay una oferta tan grande y hay una facilidad tan grande para escuchar música. O sea, la mayoría de la gente que te escucha (y esto le pasa a cualquier artista) no va a tus recitales. El porcentaje de gente que va a los recitales es bastante menor, esto sucede con muchos artistas independientes. Pero es bueno saber que tu música gira por muchos lugares y acompaña a la gente.

Concierto de Adrián Berra en Mendoza

El cantante y compositor Adrián Berra llega con su gira Respirar Bajo el Agua.

El concierto será el próximo sábado 24 de junio, a las 21.30 horas, en el teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Las entradas están disponibles en Entradaweb.com