Marcelo Iripino llega a Mendoza con “Bien argentino”, el suceso de Carlos Paz: dónde y cuándo es el show

Es uno de los coreógrafos más reconocidos del espectáculo. Su trabajo en la televisión con Susana Giménez marcó su camino, pero no dejó de hacer y crear.

Hoy su vida se divide entre la Argentina y Estados Unidos, aunque confiesa que le es muy difícil vivir en el exterior. Después de pasar varios meses en Miami, Marcelo Iripino regresó al país y, con ello, la propuesta de volver a protagonizar “Bien argentino”, el espectáculo creado y dirigido por Ángel Carabajal, que llega por primera vez a Mendoza este lunes 19 de junio, en el auditorio Ángel Bustelo.

“A ‘Bien argentino’ yo lo hice desde que arrancó. Después, bueno, obviamente tomé la decisión de ir a investigar un poco, vivir en otro país, porque se me otorgaron una Green Card. Entonces, imaginate que para mí era muy importante tener ese documento, por toda mi carrera, por todo mi trabajo durante tantos años, y lo aproveché. Después Ángel me fue a buscar allá y me dijo: ‘Mirá, vamos a retomar con ‘Bien argentino’. Me encantaría que vuelvas, me encantaría que estés por la temporada de Villa Carlos Paz’ Así que no sabía qué hacer porque yo hacía cinco o seis meses que estaba allá. Igual estaba medio bajón porque quería volver y definitivamente así fue”, cuenta el coreógrafo y artista sobre su vuelta al espectáculo que fue un suceso en la temporada en Villa Carlos Paz.

El multidisciplinario espectáculo “Bien argentino” comienza su gira nacional y llega a Mendoza con un gran elenco, integrado por su creador y director Ángel Carabajal, el cantante y bailarín Marcelo Iripino, el humorista Zaul Showman, el Dúo Aruma, la cantante Coki Ramírez, quien se sumó al proyecto recientemente, los cantantes Mariano Garnero y Juan Pesci, y un destacado cuerpo de baile y músicos en vivo. El espectáculo integral propone un recorrido único, que invita a recorrer nuestro folklore nacional con una propuesta fundada en el valor por nuestras raíces.

“Bien argentino” es un espectáculo de nivel internacional, que en escena, a lo largo de distintos cuadros, reivindica el ser nacional, a través del canto, la danza y la música, acompañado por una puesta con gran tecnología y un despliegue artístico de alto impacto.

“La experiencia es hermosa, hicimos el Luna Park lleno, es una energía increíble. Y el show se cataloga mucho por la energía que tiene, es tan fuerte y tan energético que la gente queda como prendida fuego con este show. Bueno, ya lo van a ver en Mendoza y van a ver lo que es el espectáculo, es una cosa realmente para no perdérselo. Son muchos artistas en el escenario, un despligue grande y una apuesta de nivel internacional, en estos tiempos difíciles”, dice.

-Es uno de los pocos shows que une el folclore, el tango, el baile y la vanguardia.

-Sí. Ángel, el director, es un tipo que siempre se la jugó. Es una de las cosas que siempre le digo, que como un guerrero se la banca y dice “bueno, salgo ahí a domar” y todos nos subimos a ese barco increíble. Y la verdad es que sale un producto maravilloso. Es un espectáculo armado con nuestra música, que es lo más difícil. Esto está tan bien armado que todo va siguiendo una línea. O sea, todo tiene que ver con todo. También tiene mucha cosa coreográfica. Y lo más difícil de lograr es tener buenos bailarines, tener un buen material humano. Como digo, gente que te rinda en el escenario y que tenga mucha energía.

La vuelta de Susana Giménez y sus proyectos

Marcelo Iripino fue el coreógrafo y director de los musicales del programa de Susana Giménez. Allí comenzó una amistad con la diva y forjó su trabajo artístico, que lo llevó a protagonizar grandes musicales, teatro infantil, coach y jurado de realities y competencias.

-¿Extrañás esa etapa donde lograste un popularidad con un producto televisivo?

-No sé si extraño, yo creo que más que añorar, tengo un buen recuerdo. Un recuerdo muy hermoso, sigo mirando los musicales y para mí siguen estando vivos, siguen estando vigentes. Me parece que fue un trabajo increíble, de hecho. Susana, si vuelve el año que viene, la idea es hacer la apertura. Lo hablé con ella hace un tiempo atrás y me dijo: “Me encantaría que hagas la apertura”. Y a la única que le hago coreografía es a Susana, después yo colgué los botines con el tema de dirigir y producir. Por eso hoy esto es una compañía, digamos, como artista. Y dirigida como director, yo que dirigí tanto en el programa de Susana. Fueron 20 años.

-¿Qué proyectos tenés además de “Bien argentino”?

-Hoy estoy más en la Argentina que en otro lugar, porque amo mi país, amo mis cosas y bueno, acá está mi raíz. Siempre cuento que yo empecé cantando folklore. Lo que pasa es que después la vida me llevó para otro lado, me llevó para la lentejuela, las plumas, los shows. Bueno, ahora volví otra vez al asado, a la empanada, volví con los gauchos. También exploto mi papel de comediante, porque me divierte con mis publicaciones en Instagram como en TikTok. Y ahí encontré como otra vetita más.

“Bien argentino” en Mendoza

El espectáculo integral “Bien argentino”, creado y dirigido por Ángel Carabajal, se presentará por primera vez en Mendoza el lunes 19 de junio, a las 22, en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad).

Las entradas están disponibles en Tuentrada.com y Maxi Mall (Ciudad).