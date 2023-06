La cantautora colombiana Marta Gómez trae su nuevo concierto a Mendoza: dónde y cuándo será el show

La cantautora colombiana Marta Gómez sigue celebrando sus más de dos décadas de camino en la música profesional. Y como una de las voces y prosas más destacadas de la música latinoamericana, la artista volverá a nuestro provincia, en el marco de una gira por Argentina, Uruguay y Chile.

Esta vez lo hará en compañía del bajista argentino Andrés Rotmistrovsky, con quien explora un formato a dúo solo de bajo y voz. El concierto será este sábado 17 de junio, a las 21 horas, en el teatro Independencia. Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar.

La cantautora colombiana regresa a Mendoza luego de cuatro años.

Una voz sensible que vuela alto

“Bajo y voz” es el último disco que editó junto a Andrés Rotmistrovsky, y que la llevó a armar esta gira, con un formato novedoso para la colombiana.

La autora e intérprete de “Para la guerra nada”, canción que la llevó a la popularidad en su camino, hoy apuesta por un show íntimo, cercano con su música y el público.

“Es una alegría hacerlo con Andrés, pero es muy loco pasar de un disco filarmónico a un disco minimalista solo bajo y voz. A Andrés lo conozco hace mucho, y nunca se me hubiese ocurrido hacer un disco de solo bajo y voz, porque el bajo es un instrumento fácil. Pero Andrés lleva muchos años experimentando ese formato y es su pasión. Y le gusta acompañar cantantes. Hicimos un concierto en Suiza como prueba y fue un regalo para mí. Y en esta gira quisimos repetir este formato intimista, que grabamos en el disco”, comenta luego de cuatro años sin visitar nuestro país y que regresa con una valija de nuevas canciones, donde une el género canción y la música latinoamericana.

Presentan su disco "Bajo y Voz".

Con un tour que inició en Uruguay, la artista visitará Mendoza, Córdoba, Neuquén, debutará en el Teatro Ópera de Buenos Aires con un concierto sold out y luego Santiago de Chile. Repasará gran parte del nuevo material con temas como “Lucía”, “Tengo el alma herida”, “Plegaria para un niño dormido” y “El día que me quieras”.

“Me encantó este formato, pero ha sido un descubrimiento, porque llevaba tantos años con banda completa que hacerlo solito es una experiencia completa. Porque puedo improvisar más, puedo ser más libre, no estoy pendiente de otros instrumentos. Lo bello es que haya posibilidad de todo, pero este formato de dúo me tiene muy enamorada, con la posibilidad de improvisar, de comunicarme más con el público. Andrés me da mucha libertad en ese sentido”.

Nuevos proyectos y la industria musical independiente

Aunque lleva más de dos décadas en la música, con más de veinte discos editados, Marta Gómez es una artista escurridiza que no para de generar proyectos. Va de un disco sinfónico a canciones infantiles y también no deja de alimentar el ritmo latinoamericano, con su poesía y su canto.

“Tengo dos proyectos para grabar. Uno es un disco homenaje a la poeta polaca Wisława Szymborska, que comenzamos antes de 2020, adaptando los poemas de ella a una narración cantada. Y otro disco de música para niños, con canciones infantiles, todas canciones propias, nuevas. Por ejemplo, la canción que estrené hace poco, ‘Desde adentro’, que es para prevenir el bullying. Y otro disco de canciones que ya tengo compuesta, de música popular, y que tengo que grabar”.

La cantautora colombiana vuelve a Mendoza.

Con una carrera sostenida, la colombiana sigue cosechando canciones y dejando su huella, como parte de una industria que está en permanente movimiento y donde la independencia es el lugar concreto de acción.

“La industria siempre va cambiando y creo que es un momento maravilloso para los artistas independientes, que pueden grabar desde su casa. Todos mis discos son independientes, con financiación colectiva. Pero tiene su lado negativo, que hay mucha variedad y en eso no todo es valioso. Aunque creo que es más lo bueno que lo malo. Y eso de la inmediatez con las redes sociales es maravilloso. Yo tengo un canal de YouTube desde hace 20 años y recién el año pasado llegué a los 100 mil seguidores. En cambio, cuántos tiktokers o youtubers llegan al millón en días. Lo que hay que hacer es recorrer tu camino en una era donde tiene que ser perfecto. Eso es duro, pero cada quien tiene que hacer su camino, sin compararse”.

