Rubén Goldín vuelve a Mendoza: “No me gusta decir que Almendra es mejor que Nicki Nicole”

Referente de La Trova Rosarina, Rubén Goldín conforma ese puñado de músicos que fueron parte ineludible de la historia musical argentina. No solo por su participación en el legendario grupo, sino porque tocó con grandes como Charly García, fue parte del álbum debut de Fito Páez “Del 63″ o pionero en el rock sinfónico con el grupo Pablo el Enterrador, entre otros puntos cumbres de su camino.

Pero Goldín jamás dejó de hacer música; en solitario o con amigos, el rosarino es uno de los compositores más prolíficos de nuestra música popular. Después de dos años, regresa a la provincia para desempolvar grandes canciones que marcaron una época y sorprender con nuevas melodías, junto al músico Marcelo López.

El músico vuelve a Mendoza.

En el camino sinuoso de la música

Después del lanzamiento de su último disco “Girasoles” nominado a los premios Gardel 2020, como Mejor Álbum Instrumental Fusión World Music, Rubén Goldín se metió en un nuevo proyecto discográfico, ambicioso y diferente a cómo concibió su música.

Esas canciones inéditas que por ahora viene delineando para un nuevo disco serán parte del show Nuestras Mejores Canciones, el viernes 16 de junio, a las 23 horas, en Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria). Las entradas costarán $2500 y podrán adquirirse el día del concierto en la boletería.

“Con Marcelo hemos grabado algunas cosas y nos conocemos hace tiempo. En el show, Marcelo va a tocar unos seis temas propios, y luego mi show donde cantamos canciones inéditas, más algunos de los clásicos como ‘Sueño de Valeriana’, ‘El Ogro y la Bruja’, entre otras”, comenta el músico rosarino, quien es parte de La Trova Rosarina junto a Juan Carlos Baglietto, Jorge Fandermole, Silvina Garré y Adrián Abonizio y este año celebran los 40 años del grupo.

En la actualidad, el músico quien confiesa que tiene más facilidad para crear melodías que letras, aunque planea sacar un libro de poemas propios, decidió hacer el camino a la inversa, y pedirle a grandes autores una canción, para luego crear la música del relato.

“Es el proyecto de mi próximo disco, con letras de otros autores. Comencé con Fandermole, le envié una música y él le puso letra. Y luego hablé con Victor Heredia y me mandó dos textos. Y también le mandé un mail a Silvio Rodríguez, y Silvio me mandó un texto que se llama ‘2001′. Y le puse música, se lo mandé y le gustó mucho el resultado. Estoy en ese plan. Tengo un par de nombres más, como Litto Nebbia y le escribí un mail a Serrat. También tengo en la lista a Caetano Veloso, a Drexler. Está bueno que ellos me manden un texto y yo le pongo música. Por ahora estoy en la parte de construir las canciones y venimos bien. Lo lindo de las contradicciones, porque por un lado le pido letras a artistas que admiro mucho, y por otro lado tengo muchos textos míos. Pero es un desafío, porque no son personas fáciles de localizar; como Serrat, por ejemplo. Pero si Serrat me manda un texto, para mí es algo maravilloso, porque lo admiro desde siempre y sus textos son muy grandes. Lo mismo con Silvio, que me mandó la letra”, cuenta sobre las nuevas canciones que lanzará en colaboración.

Rubén Goldín y Marcelo López comparten escenario en Mendoza.

Claro que Goldín no entiende a la música como una tarea sencilla. Integrante de una generación donde su escuela fueron Los Beatles o Almendra, no busca el hit, sino la canción concebida desde lo más puro de la composición y las melodías.

“Lo hago con mucho respeto, porque le dedico mucho tiempo sin ser demasiado pretencioso, pero no quedarme en lo simple. Cuando uno hace música tenés muchos caminos para tomar. Soy de los clásicos, como Nebbia, como Charly, como Spinetta. Tipos que hacemos canciones con lindas melodías. Y por otro lado, hay una cuestión con el folclore, pero el del Cuchi Leguizamón, el Chango Farias Gómez, Atahualpa Yupanqui, por ahí me salen cosas del folclore argentino”, cuenta.

-¿Te vinculás con la nueva generación de músicos?

-Mi hijo Juanchi, que vive en Madrid, estuvo grabando un disco y es una cosa que está fuera de todo estilo. Por ahí aparece el rap, y por otro el flamenco. Yo escucho todo, y mi hijo es amigo de Ca7riel por ejemplo, fueron a la misma escuela. Estudiaron en una escuela bachiller, pero a la tarde tenían música. Y a los 17 años se recibieron de maestros de música; también fue Lulo, el hijo de Lito Vitale. Todos jóvenes que saben de música, con orientación clásica, pero después hacen su música. Mi hijo tiene una apertura mental que me influencia.

El músico vuelve a Mendoza para compartir escenario con Marcelo López e invitados.

Yo escucho a Nathy Peluso, a Nicki Nicole, porque hay un grupo de gente que toca muy bien, tiene un nuevo estilo, hay que estar atento a eso. No me gusta decir que Almendra es mejor que Nicki Nicole. Me voy a los extremos; estos jóvenes tienen otra forma de poesía, como en algún momento el rock de garaje o punk también sonaba.

En el caso de mis alumnos, mi deber es sembrarles a los chicos un poco de la historia de toda la música y la influencia que recibe cada músico. Una vez el Chango Farías Gómez dijo: “La tradición tiene que ser modificada, porque si no se muere”. No hay que quedarse en lo cuadrado del folclore, por ejemplo. Hay que escuchar a todos y luego mirar para adentro, y ver qué tiene cada uno para dar. Los tiempos cambian, el arte cambia.

-Después de la experiencia como coach en el reality “Operación Triunfo”, ¿te interesaría participar de un certamen de televisión?

-Luego de esa experiencia no me llamaron para otro reality. El único trabajo que hice fue en “Violeta”, que fui su coach de canto a Tini Stoessel y el equipo. En “Operación Triunfo” la pasé muy bien y fui muy respetado. Aprendí mucho, varios de los participantes me escriben, recuerdan cosas y hay buena onda.

¿Dónde y cuándo toca Rubén Goldín en Mendoza?

El músico y cantautor Rubén Goldín vuelve a Mendoza, para presentar junto a los mendocinos Marcelo López y Claudio Brachetta el show “Nuestras Mejores Canciones”.

La cita es el viernes 16 de junio, a las 23 horas, en Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria). Las entradas costarán $ 2500 y podrán adquirirse el día del concierto antes de ingresar.