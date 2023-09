Sergio Massa promueve las importaciones para Pymes por 700 millones de dólares

El ministro de Economía, Sergio Massa, puso en marcha este domingo un nuevo procedimiento de aprobación para el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el objetivo de beneficiar a más de 7.400 pequeñas y medianas empresas (Pymes) que tenían pendientes sus autorizaciones.

El SIRA ha sido un impedimento para las empresas que necesitan importar productos para desarrollar su cadena productiva en Argentina. Esto se debe a que la falta de dólares hace que las autorizaciones demoren y no lleguen o tarden en llegar los productos importados.

Desde octubre de 2022 hasta agosto de 2023, se concedieron autorizaciones de importación por un total cercano a los US$ 7.000 millones, lo que se traduce en más de 172.000 SIRA aprobados. Esta cifra benefició a un total de 21.671 empresas.

En un comunicado oficial, el ministerio económico detalló que “gracias a esta medida, 7.428 pymes obtendrán la aprobación de sus SIRA por un valor de US$ 700 millones”.

Sergio Massa ante la UIA. (Twitter)

“Hemos atravesado un año sumamente complejo, marcado por tensiones debido a las demandas del principal acreedor de Argentina, que ponían en peligro la industria y empujaban a nuestros trabajadores hacia la pobreza. Tuvimos que buscar un modelo que pusiera fin al Fondo Monetario Internacional como prestamista de último recurso, y encontramos apoyo en países como China, Qatar y el Banco de Desarrollo Latinoamericano. Esta etapa llega a su fin, ya que Argentina recuperará su independencia comercial en 2024″, anunció Massa el viernes durante un evento en conmemoración del Día de la Industria en la UIA, expresando. Posteriormente, se confirmó la autorización de dicho trámite para las pequeñas y medianas empresas.

¿A qué irán destinados los dólares?

El comunicado también describió que los pedidos de importación comprenden un total de US$ 475 millones destinados a bienes intermedios, es decir, insumos y productos para la producción); mientras que US$ 175 millones se destinará a piezas y accesorios (repuestos) y US$ 68 millones en bienes de consumo.

Massa afirmó: “Hemos tomado la decisión de liberar todas las SIRA pendientes para todas las pymes industriales de Argentina, con el fin de garantizar la estabilidad laboral de nuestras pymes y continuar exportando el trabajo argentino al mundo”.

Desde que inició el Sistema SIRA, y hasta agosto de este año, 21.671 PyMEs recibieron aprobaciones por 6.931,3 millones de dólares.

👇 pic.twitter.com/GrSEApuhKq — Sergio Massa (@SergioMassa) September 3, 2023

Según el dirigente político esto se pudo lograr debido a que: “agosto fue un mes de acumulación de reservas y tenemos la capacidad para ir pagando, la decisión se tomó junto con otras medidas que tomamos estos días y que tienen por objetivo cuidar sobre todo a nuestras pymes”.

Seguir leyendo: