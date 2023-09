Matías Díaz Telli: “Mendoza tiene un buen sector productivo, pero no tenemos reglas de juego claras”

Los sectores productivos vienen haciendo frente a las medidas económicas que ha tomado el Gobierno Nacional en el último tiempo. Desde un cepo al dólar, a solicitar desembolsos para la compra de insumos en el exterior, todo se encuentra reglamentado por las normas del Estado.

A eso se le suma la última devaluación e incremento de precios, lo que lleva a un contexto donde se hace cada vez más complejo mantener la producción. Desde la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Matías Díaz Telli conversó Los Andes de este panorama y sobre cómo es la actualidad del sector en la provincia.

Matías Díaz Telli, titular de la Unión Industrial de Mendoza.

- ¿Cómo se encuentra la industria en Mendoza?

- La industria tiene mucha capacidad y están acostumbradas a adaptarse a las distintas circunstancias. No te voy a decir que está en una situación crítica, pero sí que el contexto es crítico y muy complicado. Primeramente, porque al no existir un sistema actual de provisión de insumos y aseguramiento de que esos insumos van a existir en tiempo y forma, es muy difícil para muchas industrias planificar producciones medianas y a largo plazo. En un caso concreto, vos querés producir una pieza determinada, por ejemplo, en la industria metalúrgica, y te falta una herramienta que sabes que es importada, que se compra en dólares o euros, no sabes cuándo vas a contar con esa herramienta, no llega, lo retienen en esa aduana tres meses. En un óptimo contexto estamos hablando de un repuesto que podría llegar en 15 días o 20, eso ahora no pasa y te destruye la cadena de valor. ¿Por qué? Porque el que necesita el producto, lo necesita para aplicarlo a otro encadenamiento productivo y ese otro encadenamiento se entorpece como consecuencia. Tenemos infinidad de casos concretos al respecto y lo mismo pasa para todos los sectores.

- ¿Cómo están sorteando ese faltante de insumos para generar los productos?

- Lo más básico es con menos productividad y esa menor productividad se traslada al costo. Cada empresario en particular tiene que ir y ver cómo lo soluciona: si tienes algún otro proveedor o si podés buscar algún insumo que lo reemplace. Si no se encuentra se descontinúa el producto.

- ¿Qué otros problemas tienen las industrias actualmente?

- Tenemos otro problema puntual que es la exportación. Está tan desfasado el tipo de cambio que la aduana sospecha de los valores de exportación, con lo cual entorpece el poder vender al exterior. Querés exportar un commodity y sale, porque vos llevas una tonelada de soja, que tiene un precio determinado y se exporta por el puerto. Sin hablar de que no es para la industria mendocina, eso es un ejemplo. Ahora, vos querés exportar algo que tiene valor agregado realmente y la aduana sospecha del exportador, sospecha que está subfacturando, que está haciendo triangulaciones comerciales en el extranjero, entonces te entorpece la exportación, te tienen 15 días demorado. El importador no te vuelve a comprar por la tardanza que se generó.

- ¿Cómo se vio afectada la industria con la devaluación?

- Si tenés estos problemas que son de logística y de provisiones del tiempo, imagínate cuando a eso le pones la inflación y devaluación permanente. Porque, a ver, la devaluación concreta la tuvimos el lunes a la mañana post PASO, pero si hacemos la cuenta retroactiva a un año hemos tenido una devaluación permanente.

La forma en que se ha hecho esta devaluación no es que abarata los productos de acá que uno quiere exportar, como muchos piensan. Sería algo absurdo porque lo único que significa eso es bajar los costos laborales y bajar los sueldos nomás, qué es lo que pretendieron hacer. Pero no hay un plan detrás de todo esto, con lo cual esa devaluación lo único que hace es no poder proyectar en el mediano y en el largo plazo. No tenés cómo hacer comercio internacional con el mundo, te genera una incertidumbre brutal.

Te voy a dar un caso concreto, 15 días antes de esta devaluación inventaron una suerte de dólar agro, para las industrias regionales. ¿Qué les dijeron a los industriales? “Mirá, si vos te atenes a estas condiciones, como mantener el 80% de tus productos en el programa de Precios Cuidados, o no distribuir dividendos durante los próximos dos ejercicios, entre otras cosas, vas a tener de beneficio un dólar de 350 pesos”. Muchos sectores industriales dijeron no, porque de ahí a que concretarán una operación comercial el dólar iba a aumentar. Se está devaluando al 10% mensual aproximadamente.

En cuanto a cómo vemos la devaluación, Mendoza tiene un buen sector productivo, pero para hacer cualquier cosa bien, tenés que tener reglas de juego y no las tenemos. No hay ambiente más propicio a lo que el ministro de Economía llama timba financiera, que es un concepto para especular. Todo este contexto atenta contra la producción, hay una incertidumbre muy grande de cómo estamos. En la provincia hay sectores que no están al 100% de su potencial como la minería y los hidrocarburos, que no tienen el potencial que deberían tener. Muchos dicen que la economía se está moviendo, pero acá no hay que confundir velocidad del movimiento de la economía con creación de riqueza. Vos tenés un movimiento permanente. Salís y ves los restaurantes que están llenos porque la gente va moviendo su plata, pero es relativo. ¿Cuántas empresas se han instalado? ¿Cuántas empresas han ampliado sus instalaciones de manera significativa? Hay dos o tres locales que ampliaron significativamente sus plantas, estamos hablando de los últimos diez años. Lamentablemente creo que el péndulo ideológico de Argentina va a volver a cambiar el 10 de diciembre. Digo lamentablemente porque lo que es lamentable es que tengamos esta lógica de péndulo, pero afortunadamente va a cambiar, porque donde estamos vamos muy mal.

- ¿Cómo deberían ser las reglas del juego?

- Lo primero es tener reglas de juego claras y duraderas en el tiempo. Esas reglas tienen que ser lógicas, no pueden ser totalmente absurdas, encaradas de una visión ilógica como puede ser esconder números de la inflación, manipular centros productivos, jugar con sistemas de precios cuidados que vienen fallando hace diez mil años. Personalmente creo que hacen falta menos impuestos, menos carga impositiva. Otros te dicen que no, que necesitas los impuestos para los servicios del Estado. Yo creo que el Estado derrocha gran parte de sus recursos en improductividad o en cuestiones absurdas. Se necesita un Estado mucho más eficiente, algunos discutirán si más grande o chico, pero tiene que ser muchísimo más eficiente. La carga impositiva tiene que obedecer una lógica. Tenemos 160 impuestos y solo siete implican el 90% de la recaudación. Tenemos otros 150 impuestos que no suman nada. Al final, quien tiene una pyme se termina preocupando más por cómo pagar impuestos y sueldos que por mejorar su matriz productiva, por ejemplo.

Perfil

Matías Díaz Telli tiene 41 años y es abogado. Durante su carrera se ha dedicado a ser asesor de distintas empresas, pero también ha participado como miembro de directorios de compañías del sector petrolero, comercial y de transporte.

Fue gerente del consorcio que tiene a cargo la Terminal de Ómnibus de Mendoza y en 2021 asumió como presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM).

