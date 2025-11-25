Qué minera argentina fue sponsor en un encuentro bilateral Argentina - Reino Unido

Aisa Group participó como sponsor estratégico del Argentina–UK Summit 2025 , un evento clave organizado por Canning House para profundizar la cooperación económica bilateral entre Argentina y el Reino Unido. La jornada reunió a referentes políticos, diplomáticos y empresariales de ambos países, entre ellos Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador.

También, el ministro de Comercio del Reino Unido y la embajadora argentina Mariana Plaza. En representación del holding, Francisco (Paco) Honrubia, Co-CEO de Aisa Group, y Ricardo Martínez, director ejecutivo de Minas Argentinas , expusieron la estrategia de inversión del grupo liderado por Juan José Retamero.

Honrubia destacó el enfoque de Aisa en inversiones responsables, sostenidas y con impacto medible. “En línea con nuestro propósito de transformar el presente para potenciar el futuro, invertimos para hacer crecer a la Argentina, generando valor económico y social en cada comunidad donde operamos”, señaló.

También subrayó el rol del grupo como articulador entre capital internacional, talento argentino y oportunidades productivas que requieren previsibilidad y excelencia.

Martínez presentó los avances en Gualcamayo, San Juan , donde Minas Argentinas revirtió una operación en proceso de cierre y la transformó en un proyecto aurífero robusto, respaldado por calificación A+(arg), auditorías PwC y un horizonte productivo extendido por al menos dos décadas gracias al Deep Carbonates Project. “Minas Argentinas es un ejemplo de lo que puede lograrse cuando la gestión profesional, las reglas claras y el compromiso con las comunidades se alinean”, afirmó.

Francisco (Paco) Honrubia, Co-CEO de Aisa Group Francisco (Paco) Honrubia, Co-CEO de Aisa Group, en el encuentro entre Argentina y Reino Unido

Un summit atravesado por la agenda económica

Uno de los momentos centrales fue la conferencia de Kemi Badenoch, considerada una de las figuras más influyentes de la política británica. La dirigente elogió la determinación argentina para encarar reformas estructurales.

“Lo que muchos líderes admiramos del presidente (Javier) Milei -y me incluyo- es su valentía para hacer lo difícil y su convicción de que la estabilidad económica es la base de todo progreso”, expresó. Sus palabras reforzaron el potencial de cooperación en minería, energías limpias, infraestructura y servicios.

Kemi Badenoch,-líder de la oposición británica y del Partido Conservador

Un puente entre ambos países

La participación del grupo como sponsor estratégico consolidó su rol como actor que aporta conocimiento local, conecta capacidades dentro de su ecosistema de negocios y genera confianza como socio de inversiones de largo plazo.

Durante el encuentro, Aisa presentó una plataforma capaz de transformar activos complejos en proyectos sostenibles y generadores de desarrollo, en línea con su propósito de “hacer de objetivos visionarios un reto transformador y una oportunidad concreta para el progreso de todos”.

Ese enfoque ya se traduce en proyectos en marcha: la reactivación de la mina Gualcamayo; la transformación de la ex bodega Cinzano, en San Juan; el crecimiento de la pesquera Cabo Vírgenes en Chubut; y el desarrollo de energías limpias en tierras improductivas de San Luis.

El Summit mostró un escenario de renovado impulso para la cooperación bilateral. En ese contexto, Aisa Group se posiciona como un socio confiable para inversiones de largo plazo, aportando visión estratégica, credibilidad institucional e iniciativas que combinan impacto social, innovación y excelencia operativa.