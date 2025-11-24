24 de noviembre de 2025 - 12:50

El calor extremo llega a Argentina: ¿conviene más dormir con el aire en modo Sleep o mantener una temperatura fija?

El modo Sleep reduce el gasto nocturno del aire acondicionado y mejora el descanso. Te explicamos cómo funciona y cuándo usarlo en la temporada de calor.

Por Andrés Aguilera

Con la llegada de las olas de calor a la Argentina, muchos se preguntan cómo usar el aire acondicionado de manera eficiente durante la noche. Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), elegir entre el modo Sleep o una temperatura fija puede marcar una diferencia de hasta 30% en el consumo energético.

Cómo funciona el modo Sleep

El modo Sleep o “modo noche” está diseñado para ajustar la temperatura de forma automática mientras dormís.

Durante las primeras horas eleva gradualmente la temperatura (entre 0,5 °C y 1 °C por hora) para evitar el exceso de frío y optimizar el consumo.

Por ejemplo, si el aire comienza a 24 °C, después de tres horas puede estar en 26 °C, manteniendo el confort térmico mientras reduce el esfuerzo del compresor. Esto se traduce en un ahorro energético de hasta el 25%, especialmente en modelos Inverter.

Mantener temperatura fija: más confort, más consumo

Usar el aire en modo manual o temperatura fija mantiene constante la potencia del equipo, generando un consumo continuo.

Si se deja encendido toda la noche a 22 °C, el gasto puede superar los 2 kWh por hora, equivalente a mantener encendida una plancha de ropa durante 8 horas seguidas.

Además, la baja temperatura puede afectar el descanso: el cuerpo necesita un ambiente de entre 24 y 26 °C para un sueño profundo y estable, según estudios de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño.

La recomendación de los expertos

Los técnicos en climatización recomiendan usar el modo Sleep siempre que el ambiente esté bien aislado y el aire tenga sensor de temperatura activo.

En cambio, en habitaciones con filtraciones o sin buen aislamiento, mantener una temperatura estable (24–25 °C) puede ser más efectivo.

También es fundamental limpiar los filtros cada 15 días y cerrar puertas y ventanas para evitar que el aire frío se pierda.

Estas prácticas no solo mejoran el confort, sino que reducen el riesgo de sobrecalentamiento del motor y posibles cortocircuitos eléctricos.

Durante el calor extremo, el modo Sleep es la opción más eficiente para dormir con aire acondicionado: ahorra energía, cuida el equipo y favorece el descanso.

Mantener una temperatura fija puede brindar frescura inmediata, pero implica mayor consumo y desgaste. La clave está en elegir según el aislamiento del ambiente y la capacidad del aire.

Foto archivo | Los Andes

