Mosto: Argentina oficializó el acuerdo con Estados Unidos y no habrá sanción a la industria

Por medio de la Resolución Conjunta 1/2023 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se puso fin al pago de derechos a los mostos argentinos que se exportan a Estados Unidos y que estaban afectando seriamente a la industria nacional en su principal mercado. Se trata de una de las medidas compensatorias que se habían aplicado en el marco de las denuncias de presunto dumping por las mosteras de nuestro país.

Con el documento firmado por Martín Hinojosa y Juan José Bahillo se oficializó y puso en marcha el acuerdo de suspensión de la investigación de derechos compensatorios al jugo concentrado de uva blanca entre el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República Argentina.

“Es una buena noticia para el sector porque nos logramos mantener en el mercado más importante de mosto. Si esto no ocurría, Estados Unidos no le compraba más a Argentina y eso implicaría una baja de alrededor del 40% del total exportado por el país”, comentó a Los Andes el presidente del INV.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero Argentina firmó un acuerdo con Estados Unidos a través del cual se suspenden la investigación en materia de derechos compensatorios, iniciadas por supuestas subvenciones y dumping, que pesaban sobre las exportaciones locales de jugo de uva concentrado, y que limitaban su acceso al mercado norteamericano.

En ese momento se acordó una cuota exportable al mercado de Estados Unidos que ronda las 40 mil toneladas anuales, un volumen que ronda los promedios históricos de exportación en aquel destino, por lo que se garantiza así la estabilidad de las exportaciones de mosto, dándole previsibilidad al negocio.

Asimismo, el 17 de marzo de 2023 se firmó entre las partes un acuerdo de suspensión de la investigación iniciada por Estados Unidos el 20 de abril de 2022 por presuntos subsidios al jugo concentrado de uva blanca argentino exportado a ese mercado, luego de largas negociaciones en las que intervinieron Cancillería, INV, SAGYP, CAFEM y exportadores.

De acuerdo a Hinojosa, las 40 mil toneladas fueron asignadas a todas las mosteras del país bajo una modalidad definida por el propio sector, distribuidas por criterios que pusieron ellos mismos, como las ventas históricas a ese país. “Estados Unidos pide que el INV sea el garante del cumplimiento de ese cupo. A partir de todos los registros que tenemos, vamos a controlar que esto sea así”, aclaró el funcionario.

El INV ficalizará los depachos de mosto a Estados Unidos.

“Este trabajo a ellos les da la tranquilidad de que, para decirlo claramente, nadie se pase de vivo”, añadió Hinojosa. El control, seguimiento y gestión se realizará a través de los sistemas SI.A.C.E y V.U.C.E , para lo cual el próximo lunes 15/05/2023 se realizará en sede del INV Mendoza una reunión de capacitación a los exportadores de mosto concentrado argentino.

Además, con este acuerdo se suspenden, con efecto retroactivo, los derechos compensatorios provisionales impuestos el 3 de noviembre de 2022 a las exportaciones de jugo concentrado de uva blanca destinadas a los Estados Unidos, donde se había fijado una alícuota promedio de 19,43% por tonelada exportada, mientras que empresas puntuales como Cepas Argentinas y Fecovita fueron sancionadas con un arancel del 12,21% y 27,17%, respectivamente.

La industria argentina del mosto involucra a más de 10.000 productores, 28 exportadores a más de 38 países y genera más de U$S 120 millones en divisas. San Juan y Mendoza son los más beneficiados por este logro, ya que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de este producto, con un 40% de participación sobre el total. En el 2022 fueron 15 las empresas que exportaron puntualmente con destino norteamericano.

Este diario intentó comunicarse con dos de las mosteras involucradas en la denuncia inicial, las cuales también fueron sancionadas por parte de Estados Unidos. En el caso de Fecovita, dijeron que no tienen nada para decir sobre la resolución y el estado de la denuncia. Mientras que de Cepas Argentinas no hubo respuesta favorable ante la consulta.

Estados Unidos es el principal mercado del mosto argentino. - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El origen de la denuncia de dumping

El conflicto de las mosteras argentinas comenzó el 31 de marzo de 2022, cuando la empresa californiana Delano Growers Grape Products presentó ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos una acusación contra la industria mostera argentina por sospechas de dumping (vender a precios por debajo de los costos). En el documento de 150 páginas pedían formalmente que se apliquen medidas antidumping contra los exportadores de nuestro país.

Según la compañía norteamericana, el costo de producción de mosto en Argentina era de U$S 9,79 por galón (3,78 litros), un valor que “está a la par con el costo real en los Estados Unidos”. Sin embargo, advirtieron que el país estaba ingresando al mercado norteamericano a U$S 7,50 FOB. “Si se incluyen los costos de transporte y envío, Argentina debería estar vendiendo su mosto a precio de desembarque California, EEUU, de U$S 12,93 el galón”, protestaron en aquel momento.

La empresa denunciante informó que el valor total de los despachos argentinos de mosto colocados en el mercado de Estados Unidos fue de U$S 54 millones en 2021, el cual se repartió entre ocho empresas exportadoras (Cepas Argentinas, Enav, Fecovita, Peñaflor, Jugos Australes, Viña Montpellier, Kineta y Mosto Mat).

Luego de un proceso de investigación, en septiembre de 2022 se dio a conocer una sanción preliminar por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, donde se determinó que las empresas locales acusadas deberían pagar entre U$S 4,84 y U$S 9,37 por tonelada de mosto exportada a ese país durante la temporada anterior, aunque los argentinos tuvieron tiempo de recusar dicha determinación.

Puntualmente, se estableció que Cepas Argentinas pagaría una alícuota del 3,7% sobre arancel de ingreso a ese país (se tributan U$S 131 por tonelada), lo que equivaldría a U$S 4,84 por cada mil kilos de mosto. En tanto, Fecovita pagaría un arancel de 7,16%, también sobre el arancel de ingreso (U$S 9,37 por tonelada). Para el resto de las empresas, el organismo habría determinado el pago de una tasa del 5,54% sobre el arancel de ingreso. Es decir que deberían pagar unos U$S 7,25 por cada tonelada de mosto exportada durante el 2021.

Para entender la importancia de la reciente resolución que libera la exportación de mosto a Estados Unidos, datos del INV muestran que el volumen exportado en 2021 fue de 101.342 toneladas por un valor FOB de U$S 117.848.000, lo que implicó una caída 25,1% en volumen y del 14,6% en valor, comparado con el año 2020. Los principales destinos de las exportaciones de mosto concentrado en 2021 fueron: Estados Unidos (40,8%), Arabia Saudita (17,7%), Japón (10,1%), Sudáfrica (7,9%) y Canadá (4,8%). Mendoza exportó el 60% del total de mosto concentrado del país y San Juan el 40%.