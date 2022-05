Estados Unidos investiga a mosteras locales por dumping

Luego de que una empresa estadounidense denunciara a elaboradores de mosto de Argentina por sospechas de dumping (vender a precios por debajo de los costos), la Comisión de Comercio Internacional de los EE. UU. dio luz verde para iniciar una investigación formal. De concretarse la demanda y hacerse efectiva una condena, sería un duro golpe para un sector que exporta US$ 46 millones a ese país, casi un 40 % del total de sus ventas al exterior (US$ 118 millones).

Tal como comentó este medio previamente, la empresa Delano Growers Grape Products acusó el 31 de marzo a la industria mostera argentina de vender sus productos en suelo norteamericano a un valor por debajo del costo de producción. La firma estadounidense solicitó formalmente, a través de un documento de 150 páginas dirigido a las autoridades, que se apliquen medidas antidumping contra los exportadores argentinos, lo que implicaría aranceles mucho más graves.

El Departamento de Comercio de EE. UU. recibió la demanda y, tras un período para analizar si cumplía con los requisitos legales para hacerse, el 16 de mayo dio luz verde al pedido de iniciar la investigación.

Rodolfo Paolucci, gerente de la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto (Cafem) explicó que el pedido inicial de denuncia, de la que ellos tomaron conocimiento el 1 de abril, incluía dos grandes ejes. El primero tenía que ver con presuntos subsidios de los gobiernos, que facilitarían la posibilidad de hacer dumping.

Puntualmente, se señalaba al acuerdo Mendoza - San Juan de diversificación y el accionar de Mendoza Fiduciaria con los operativos de compra y de uva para mosto. “Los que estamos en vitivinicultura, sabemos que ambas situaciones no tienen en realidad un objetivo de dar un beneficio al rubro del mosto. Al contrario, de hecho cualquiera de las dos situaciones hasta nos suben los precios y nos regulan la actividad”, comentó Paolucci.

El segundo gran eje en la demanda tiene que ver con los precios a los cuales cada empresa vende sus productos, en este caso en EE.UU. Las empresas deberán defenderse y presentar debida información sobre su estructura de costos para sortear la acusación vertida en aquel mercado. “A partir del 16 de mayo se abrió ya un proceso de investigación y estamos a la espera de ver cómo avanza ese proceso”, agregó el gerente de Cafem.

El argumento de la empresa norteamericana es que el costo de producción de mosto en Argentina es de U$S 9,79 por galón (3,78 litros), un valor similar al costo real en EE. UU., pero, según afirman, Argentina está ingresando a ese mercado a U$S 7,50 FOB. Según sus cálculos, si se incluyen los costos de transporte y envío, Argentina debería estar vendiendo su mosto a precio de desembarque California, EE. UU., de U$S 12,93 el galón.

La defensa argentina

Consultado por esta situación, el presidente del INV, Martín Hinojosa, el organismo técnico que está aportando las herramientas para se pueda realizar una defensa amplia de la posición de Argentina, comentó que nuestro país pidió que no se haga lugar a la investigación tanto sobre la pauta diversificadora, conocida como Acuerdo Mendoza - San Juan, como sobre la denuncia de dumping para con las empresas exportadoras.

“Nosotros desde el INV estamos aportando y seguiremos aportando toda la información técnica necesaria para que tanto las provincias como las empresas puedan presentar su debida defensa”, comentó el presidente del INV. Además, Hinojosa señaló que “Estados Unidos está adoptando esta posición con muchos países y con muchos productos, no solo con el mosto”.

Una de las lecturas políticas que se hace del tema es que, desde el inicio de la administración de Donald Trump, EE. UU. endureció la entrada de productos de otros países, y que por eso es común que se acepten investigaciones y denuncias de dumping, como barreras pararancelarias. Además, este es un año de elecciones en el país norteamericano, por lo que hubiera sido aún más difícil rechazar el pedido de investigación.

Sergio Moralejo, Subsecretario de Agricultura y Ganadería de Mendoza, comentó que desde la provincia están en diálogo con la Dirección de Controversias Comerciales Internacionales de Cancillería. Según le informaron desde esa repartición, el hecho de que se inicie la investigación no es preocupante por sí mismo, ya que, de cada 100 casos que se presentan, 95 son aceptados para iniciar una investigación.

De continuar la investigación será necesario analizar la posibilidad de contratar abogados especializados, ya que se trata de un planteo judicial ante un reclamo de una empresa estadounidense. Moralejo comentó que dentro del sector vitivinícola ya están analizando esa posibilidad, ya que ahora “comienza otro período donde hay que presentar pruebas y contratar estudios de abogados especializados en litigios comerciales en EE. UU”.

De todos modos, todavía falta mucho antes de que haya una conclusión por parte de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (algunos estiman que por lo menos un año) y hasta entonces se podrá seguir exportando con normalidad. Mientras tanto, las reuniones avanzan para plantear un defensa sólida para la industria mostera de Argentina.