Estas son las cinco tendencias principales del e-commerce para el 2023

Social Media Shopping: Aunque muchas compras y ventas “se hacen” por redes sociales, como Facebook e Instagram, esto no es así así, ya que no tienen la capacidad de procesar pagos y sí o sí hay que utilizar bancos o plataformas para terminar la transacción. En este sentido, las redes sociales sirven para la interacción, el tráfico y acercar al cliente. Según el estudio antes citado, Facebook es la tercera palabra más buscada en el país y la plataforma que consume el 59% del tráfico en redes sociales, no hay entonces una estrategia de comercio electrónico que no incluya a esta plataforma y sus plataformas hermanas, Instagram y WhatsApp.