En una icónica esquina del centro de Mendoza abrirá en pocos días un gigante de la comida rápida

Las placas de madera ya han desaparecido y la obra ha quedado al desnudo. Una famosa cadena nacional de comida rápida se prepara para inaugurar su local en el corazón de la ciudad. Los trabajos de renovación han finalizado y por las vidrieras hoy se pueden espiar las tareas que realizan para últimar detalles en el icónico local de la esquina de la Avenida San Martín y Catamarca, donde anteriormente funcionaba una casa de cambio de renombre.

En los últimos años, la marca que nació en 1998 en el patio de comidas de un centro comercial en la localidad de Adrogué, ha crecido hasta convertirse en el segundo jugador más importante de la industria del fast food en el país. Y Mendoza no escapó a su radar para continuar con su expansión. El año pasado, tras una inversión de U$S 20 millones, la cadena abrió 32 locales en diferentes puntos estratégicos para superar las 180 sucursales (tanto propias como franquiciadas) distribuidas en Argentina.

En la puerta, un operario comentó: “Tenemos trabajo como para una semana”. Actualmente los carteles de Mostaza, que sostiene un tejido de metal de color rojo, pueden verse desde ambas caras de la esquina. Una estructura negra que cambia la apareincia de los amtigüos ventanales y le otorga un diseño más industrial al local de dos plantas; también una ventana especial, dispuesta hacia la calle lateral, que fue habilitada para aquelos “Raiders” que trabajan en los repartos.

Para adquirir su nueva imagen, entre los trabajos que comenzaron en el mes de junio de 2023, se levantaron hasta los pisos originales de las dos planta del salón, también se quitó de las paredes los revestimientos de piedra / Foto: Orlando Pelichotti

En la actualidad, la cadena de hamburguesas ya cuenta con cinco puntos de venta en el Gran Mendoza: en el Mendoza Plaza Shopping, La Barraca Mall y Dorrego Mall en Guaymallén, en el Arena Maipú y Terra Malva en Luján de Cuyo. Con esta posición, la primera en laAvenida principal del centro mendocino, justo al lado de su principal competidor, McDonald’s, llegará a su sexto local “con la letra M en mayúscula” en el Gran Mendoza. Mientras que en San Rafael, sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, la marca instaló un local con el formato “all in one” (atención presencial, “auto mostaza”, delivery y take away).

Para adquirir su nueva imagen, entre los trabajos que comenzaron en el mes de junio de 2023, se desmanteló hasta los pisos originales de las dos planta, se quitó de las paredes los revestimientos de piedra y se costaron algumos segmentos de la estrucura de cemento que dibujaba geometría de arquitectura moderna. Los trabajos de remodelación en el inmueble de Regiones Andinas SA se habían llevado adelante guardando un absoluto misterio, detras de un ballado de madera.

La actual estética del salón, que expone más abiertamente sus vidrieras y se logró bajo la dirección técnica del arquitecto José García Tranchero, debutará sobre la Vendimia, porque numerosos indicadores lo respaldan. Un equipo de trabajo está ocupado en la instalación de los elementos de electrónica, para realizar pedidos en forma digital, mientras que las cocinas ya fueron instaladas y están listas, como el mobiliario. Inaugurado Mostaza compartirá la cuadra con McDonald’s y Burger King.

Inauguran el local de comidas Mostaza en Catamarca y avenida San Martín Foto: Orlando Pelichotti

Política de empleo

Recordemos que Pablo De Marco, Director de Expansión y Desarrollo de Mostaza, había destacado durate las obras de SanRAfael (2022) la importancia de Mendoza para el plan de expansión de la marca, tanto por su presencia actual como por las oportunidades de crecimiento. La apertura de sucursales no solo amplia la cobertura, porque además generar empleo. Mendoza igualó el total de 7 hamburgueserías que había en Cuyo a mediados de 2022, empleando a más de 300 personas en forma directa.

Uno de los objetivos de la cadena de comida rápida era una importante inversión en dólares para los años 2022 y 2023, con el objetivo de ampliar su red de ventas con 70 nuevos locales y crear alrededor de 2.000 nuevos puestos de trabajo. El año pasado, desde la empresa se ofreció cubrir 700 vacantes dirigidas a jóvenes menores de 21 años como parte del programa “Mi Primer Empleo”.

Inauguran el local de comidas Mostaza en Catamarca y aveida San Martín Foto: Orlando Pelichotti

Aquella esquina en la City

El local de diseño moderno con fachada vidriada, anteriormente pertenecía a la Casa de Cambio Santiago. Esta empresa, tras casi cuatro décadas de actividad en el intercambio de divisas, cerró sus puertas en 2021 como consecuencia residual de la pandemia. Además de su función principal, la firma también se destacó por auspiciar eventos automovilísticos; sin embargo, el 21 de octubre de 2021 dejó de operar como agente cambiario autorizado por el Banco Central.

Las restricciones en el mercado de divisas, combinadas con la ausencia de turistas debido a las medidas sanitarias, resultaron en una situación insostenible para esta sociedad anónima mendocina, que contaba con cuatro sucursales: en las intersecciones de San Martín y Catamarca, San Rafael, Chacras de Coria y en la capital de San Juan, brindando empleo a más de 34 personas.

Los elevados costos operativos (la sola licencia como agente cambiario ante el Banco Central suponía un gasto de U$S 1.000 mensuales) y los ingresos reducidos, derivados de las restricciones gubernamentales sobre la compra y venta de moneda extranjera, llevaron a los directivos de Cambio Santiago S.A. a tomar la difícil decisión que repercutió en el panorama económico de la ciudad mendocina.

