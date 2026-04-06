El Gobierno aprobó una inversión de US$ 251 millones en litio en Catamarca bajo el RIGI

El Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un nuevo proyecto de litio en Catamarca , con una inversión de US$ 251 millones. La iniciativa corresponde a Minera del Altiplano, firma operada por la multinacional Rio Tinto , y apunta a ampliar la capacidad productiva del proyecto Fénix.

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La medida fue oficializada a través de la Resolución 431/2026 del Ministerio de Economía y se inscribe en la estrategia oficial de posicionar a la minería —y en particular al litio— como uno de los motores de generación de divisas del país.

El proyecto aprobado no es una iniciativa desde cero, sino la expansión de una operación ya en marcha en el salar del Hombre Muerto, uno de los principales reservorios de litio del país .

El objetivo es incrementar la producción anual de carbonato de litio desde las actuales 28.500 toneladas hasta unas 38.000 toneladas, lo que implica sumar unas 9.500 toneladas adicionales por año.

Para ello, el plan contempla la construcción de nuevas instalaciones, entre ellas una planta de adsorción selectiva, una nueva planta de carbonato, perforaciones adicionales de pozos de salmuera e infraestructura asociada como estanques, tuberías y servicios auxiliares.

Además, incluye obras complementarias como una planta compresora de gas natural en Salta, destinada a mejorar el abastecimiento energético del proyecto.

El Gobierno aprobó el sexto proyecto RIGI: explotación de litio. El Gobierno aprobó el sexto proyecto RIGI: explotación de litio. Archivo

El rol del RIGI en la atracción de inversiones mineras

La aprobación se da en el marco del RIGI, un régimen impulsado por el Gobierno nacional para atraer grandes inversiones mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

En este caso, la ampliación del proyecto Fénix forma parte de una inversión mayor que supera los US$ 530 millones, de los cuales US$ 251 millones quedan alcanzados por los beneficios del régimen.

El cronograma establece que las obras se extenderán hasta fines de 2026, con el inicio de la operación comercial previsto para ese mismo año.

También se fijaron compromisos de ejecución, como el desembolso de más de US$ 90 millones en el primer año y la participación de proveedores locales en al menos el 60% de los gastos vinculados a bienes, obras e infraestructura.

La aprobación de este proyecto se suma a otros desarrollos ya avalados bajo el RIGI, en un contexto donde el Gobierno busca acelerar inversiones en sectores estratégicos para fortalecer las exportaciones.

Yacimiento de Litio en Jujuy. Yacimiento de Litio en Jujuy (Imagen ilustrativa)

Litio: recurso clave en la estrategia exportadora

El avance del proyecto en Catamarca refuerza el posicionamiento de Argentina dentro del llamado “triángulo del litio”, una de las principales reservas globales del mineral, clave para la producción de baterías y tecnologías vinculadas a la transición energética.

El Salar del Hombre Muerto, donde se ubica Fénix, es uno de los yacimientos más relevantes del país y cuenta con décadas de producción, lo que lo convierte en una base estratégica para nuevas expansiones.

En este contexto, la ampliación aprobada apunta a consolidar la capacidad exportadora de litio argentino, en un escenario de creciente demanda global. Al mismo tiempo, refleja el interés de grandes compañías internacionales por ampliar su presencia en el país bajo el paraguas del RIGI.

Así, el Gobierno continúa avanzando en su objetivo de transformar a la minería en un pilar del ingreso de divisas, aunque el desafío seguirá siendo equilibrar el desarrollo productivo con los debates ambientales y sociales que atraviesan a la actividad.