El dilema económico de Milei: dolarización o ajustes

El periodista Ezequiel Burgo, editor jefe de Economía en Clarín, ofreció un análisis sobre el panorama que deberá afrontar el presidente electo Javier Milei ante las dificultades que atraviesa el panorama económico de la Argentina.

Reproducimos, a continuación, los fragmentos destacados de su análisis.

Qué le espera a la economía

Javier Milei será el responsable de trazar el rumbo de la economía argentina. Hoy quizá de a conocer los nombres del escuadrón suicida que intente maniobrar el trasatlántico de la macroeconomía por fuera del radio de acción del iceberg que amenaza con impactar de lleno a la estructura económica del país.

Todavía están a tiempo de esquivarlo, aunque no pocos analistas dicen por lo bajo que sólo queda el consuelo de reducir los costos y pérdidas del Titanic económico que se viene.

Javier Milei desde el búnker de La Libertad Avanza, tras el triunfo en el balotaje. (Gentileza Clarín)

Si no se tomara ninguna medida desde el 10 de diciembre el déficit fiscal total arrastra una inercia que lo dejaría en 4,2% del PBI y financiar ese agujero equivaldría a multiplicar por 3,3 veces la cantidad de dinero sin acceso al crédito, según un cálculo de la consultora Empiria. Además, el nuevo gobierno afrontará vencimientos de deuda nacional, provincial y de empresas por US$ 18.500 millones, de acuerdo a Econviews. Para Oscar Cetrángolo, profesor titular de Finanzas Públicas de la FCE-UBA y Conicet, se trata de la peor herencia económica desde la vuelta de la democracia.

Milei deberá elegir entre la dolarización –que prometió a lo largo de la campaña– y una secuencia de ajustes fiscal y monetario que estabilice la economía en meses.

Alberto Fernández se va de su gobierno con una inflación de 814% –entre noviembre de 2019 y octubre de 2023– y Mauricio Macri tuvo 297%. El kirchnerismo argumenta que fue por culpa de la restricción externa, pero los números muestran que con Fernández las exportaciones fueron US$ 277.811 millones y con Macri US$ 231.627 millones. Fernández tuvo US$ 46.184 millones más de ventas al exterior y deja el Banco Central con menos reservas (negativas) y más brecha cambiaria que el líder del PRO.

Milei estuvo casi cinco horas con Federico Sturzenegger la semana pasada, repasando medidas para desregular la economía y normas que impiden crecer y que él mismo relevó en su oficina de la Universidad de San Andrés, donde es profesor. Algunas de esas modificaciones, imagina, serían vía DNU. Otras, enviadas al Congreso. Confían en que los gobernadores aprobarán el programa cuando vean que se les ofrece recuperar la recaudación de ganancias que Massa les quitó.

Emilio Ocampo, el economista que Milei designó para presidir el Banco Central, sigue convencido de que la dolarización es la mejor manera para bajar la inflación. Los economistas de Macri son en cambio, críticos. Macri le ha transmitido esto a Milei. Ocampo refunfuña cuando escucha esos reparos. ¿Y si Milei cambia a último momento y no designa a Ocampo en el Central convencido de que no es momento para encarar la dolarización?

“El mercado parece confirmar que, más allá del resultado, el peso todavía va a seguir teniendo valor luego de las elecciones. Ello se debe a definiciones de los candidatos de la contienda que se alejan de las propuestas extremas y que incluso dieron a entender que para salir del cepo existen condiciones previas que no se alcanzarán en el corto plazo”, dijo la consultora Eco Go en un informe para sus clientes el viernes a la tarde. ¿Plan delirio, ortodoxia o más de lo mismo es lo que vendrá? Eso será lo que cuenta desde hoy.