Desde el Gobierno defendieron el acuerdo con el FMI porque según ellos, los sueldos “no perderán contra la inflación”

La presidenta del Banco Nación (BNA), Silvina Batakis, dio declaraciones a favor del acuerdo técnico formalizado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Batakis enfatizó que el mismo no implicará “de ninguna manera” un “ajuste con la gente”, al tiempo que acusó a Juntos por el Cambio (JxC) de “boicotear a todos los argentinos” en los presuntos diálogos que mantuvieron sus economistas con los funcionarios del organismo.

“Las negociaciones fueron mucho más duras porque la determinación del ministro (de Economía, Sergio Massa) es que de ninguna manera vamos a tener un ajuste con la gente”, manifestó Batakis esta mañana en declaraciones radiales a AM 750.

Silvina Batakis presidenta del Banco Nacion

Promesa de estabilidad

De esta manera, la presidenta del BNA y extitular del Palacio de Hacienda destacó que el acuerdo “le va a dar más tranquilidad y estabilidad a los mercados financieros de acá a fin de año”, lo cual permitirá dar “estabilidad” a los “negocios de cada uno de los productores y comerciantes”.

Además de adelantar parcialmente el cronograma de desembolsos, cabe mencionar que el nuevo acuerdo a nivel de staff -que deberá ser aprobado por el directorio del FMI- incorporó el impacto de la sequía con una relajación de las metas de reservas, ya que los requerimientos pasaron desde los US$ 8.000 millones de acumulación neta a apenas US$ 1.000 millones para todo 2023.

Aun asó, las demás metas -incluyendo la del déficit fiscal primario para 2023 de 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI)- se mantienen sin cambios. “Las restricciones son las mismas que ya fueron firmadas con anterioridad, pero también es cierto que hay cierta flexibilidad en la intervención en los mercados cambiarios, lo cual es importante para todos los argentinos”, señaló Batakis, quién cuestionó que el FMI “aplique recetas iguales para todos los países sin el entendimiento concreto y especifico de lo que le pasa, en este caso, a los argentinos y argentinas”.

Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) auguraron más recesión y más inflación en el corto plazo.

Déficit fiscal

Respecto de la meta del déficit fiscal del 1,9%, Batakis señaló que habrá que “hacer un replanteo” para llegar a la misma, pues “al tener una sequía tan extraordinaria hay impuestos vinculados con esa actividad que no ingresaron al fisco”.

“Había una necesidad de que el FMI entendiese que efectivamente hay una sequía que tenía que ser considerada. El ministro está determinado a que, por supuesto, la economía tenga un orden pero que, de ninguna manera, tengamos que cumplir con exigencias que pongan en duda la necesidad de que los argentinos y argentinas estén bien”, agregó la titular del BNA, quién oficia como coordinadora de los equipos en materia económica en la campaña presidencial de Massa.

Salarios: temas pendientes

Más allá del acuerdo, Batakis enfatizó que la intención del gobierno sigue siendo la recuperación del salario. “Todos los trabajadores registrados que están en convenios, en lo que va de nuestra gestión, no perdieron respecto a la inflación”, afirmó la extitular del Palacio de Hacienda.

No obstante, reconoció que “hay muchos otros sectores que lamentablemente siguieron perdiendo”, y que “no se logró” recuperar lo perdido en términos salariales “en la gestión anterior”, pero que ese sigue siendo “el compromiso” del espacio político.

El ministro de Economía Sergio Massa y la titular del FMI Kristalina Georgieva, en la sede del organismo.

Batakis, por otra parte, habló sobre la postura del FMI respecto de la política fiscal. En el comunicado, el Fondo se expresó sobre la necesidad de “racionalizar las transferencias a provincias y empresas estatales”, y mejorar la “focalización” de la asistencia social.

“Lo que dice el FMI son sugerencias. El ministro Massa está determinado a que los sueldos en Argentina no puedan perder más respecto de la inflación y, respecto de las transferencias a las provincias, a mí también me hicieron esa sugerencia cuando me tocó a estar ante el FMI. No terminan de entender nuestro régimen de transferencias corrientes, que tiene larga historia y, por supuesto, está regulado por ley”, detalló Batakis.

Para finalizar, la titular del BNA, en referencia a los recientes entredichos entre el Gobierno y el espacio de la oposición, afirmó que Juntos por el Cambio (JxC) “quiere a través de encuentros secretos con funcionarios del FMI boicotear a todos los argentinos”.

“Todos los economistas de Juntos por el Cambio tienen mucho vínculo con distintos funcionarios del FMI, con las áreas técnicas, y por supuesto son una fuente que hace ruido cada vez que se está discutiendo allá, porque la intención que tienen es que, de alguna forma, este gobierno no llegue a buenos términos y ellos tengan una ventaja para ganar”, vaticinó Batakis.

