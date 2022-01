Cuáles son los 6 consejos de un millonario para alcanzar fortuna

Es común que quienes viven de su trabajo diario, y aún más cuando las cuentas los desvelan, se pregunten cómo algunas personas han logrado amasar las fortunas más grandes del mundo. Warren Buffet es uno de ellos. De hecho, es el propietario de la décima fortuna personal más importante del mundo, que asciende a casi 86 mil millones de dólares, según Bloomberg.

Buffett es uno de los inversores más respetados del mundo y, a lo largo de su vida, ha ido compartiendo -en diferentes charlas, entrevistas e, incluso, cartas a sus empleados- algunas de las claves que le permitieron ir reuniendo semejante suma de dinero. Sus consejos le valieron el sobrenombre de “Oráculo de Omaha” (su ciudad natal), porque sus predicciones financieras tienen un alto grado de acierto. Además, empezó desde joven sin absolutamente nada y se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo a través de la inversión financiera y el mercado bursátil.

En El Cronista compartieron recientemente seis de esos consejos y la mitad de ellos no tiene que ver de modo estricto con el dinero, sino con actitudes ante la vida:

Cuidar cuerpo y mente

En una entrevista en Yahoo, Warren Buffet aseguró que la mejor inversión que puede hacer cada uno es en uno mismo y que hay que preocuparse por cuidar cuerpo y mente, por encima de cualquier otra cosa.

Mantener la calma e invertir a largo plazo

“Si no está dispuesto a poseer una acción durante 10 años, ni siquiera piense en poseerla durante 10 minutos”, es lo que les dijo Buffet a sus empleados en una carta. Lo mejor es no dejarse llevar por la emoción momentánea, ni por negocios milagrosos, y pensar siempre en invertir a largo plazo. Así hay más opciones de conseguir mayores beneficios, aunque sea con el paso del tiempo, que si se opta por un producto de rendimiento inmediato.

No invertir en lo que no se conoce

Nunca nadie debería embarcarse en proyectos de sectores que no conozca, porque esa es una apuesta destinada al fracaso. Antes de invertir en cualquier negocio, hay que conocer bien el campo en el que este se va a desarrollar.

Tener dinero en efectivo

Buffett siempre aconseja mantener una buena cantidad de dinero en efectivo. En 2014, reveló que tenía U$S 20.000 en billetes. Es más, llegó a decir que “el efectivo es para un negocio como el oxígeno para un individuo”.

Rodearse de gente que aporte

Otro de los consejos para hacerse rico que ha deslizado en diversas ocasiones es que hay que rodearse bien, con gente de confianza, incluso con personas a las que uno quiera parecerse. Y, dentro de este círculo cercano, Buffett da mucha importancia a la persona con la que cada uno elija pasar su vida.

La importancia del amor

En una charla en la Universidad de Omaha, Buffet manifestó que lo increíble del amor es que nadie deshacerse de él: “Si intentás regalarlo, terminás con el doble, pero si intentás retenerlo, desaparece”.

Por último, y aunque no está incluido en este listado de 6 consejos, se puede sumar uno que también ha expresado y que tiene particular utilidad para los argentinos, ya que se relaciona con cómo invertir cuando hay inflación. En estos casos, explicó en su reunión anual de inversores en 2015, lo ideal es poseer es un negocio que no requiera una reinversión continua, porque se vuelve cada vez más caro a medida que cae el valor de un dólar. “Los mejores negocios durante la inflación son los negocios que compras una vez y luego no tienes que seguir haciendo inversiones de capital posteriormente”, dijo Buffett.