Una anciana ganó la lotería pero guardó el secreto para que su familia no le quitara su fortuna

Una abuela ganó una fortuna en la lotería y se volvió viral después de que se revelara que ocultó la noticia a su familia para evitar que le pidieran dinero. La mujer de 87 años obtuvo el premio mayor en los juegos de azar reconocidos en el condado de Oakland, Michigan, Estados Unidos.

Por lo que se supo, la mujer solo compartió la noticia del premio mayor con un amigo muy cercano, un poco incrédula al principio, después de comprobar los números ganadores y la coincidencia con su boleto. Una vez confirmado que era real, la alegría lo inundó todo.

Esta señora ha estado jugando durante 20 años, desde su jubilación. Semanalmente, visita la agencia de lotería local para apostar por su combinación de números, al igual que muchos otros. Esta vez, su ansiada suerte llegó con el “Jumbo Jackpot Slots Fast Cash”.

“Sabía lo que estaba viendo, pero no lo creía. Le pedí a un amigo que revisara el boleto y confirmó que yo no estaba viendo cosas y ¡realmente gané el premio mayor!”, confirmó la abuela, de quién no trascendió la identidad, para su seguridad, después de obtener esos millones de la lotería.

“Me costó creer que realmente había ganado, así que me lo guardé para mí por un tiempo. ¡Es mía!”, aseguró la emocionada mujer, que no estuvo dispuesta a revelar su secreto hasta después de algunos largo días, tras decidir qué era lo que iba a hacer con el premio.

“Después de unas semanas, finalmente, se lo conté a mi familia. ¡No podían creer que fuera capaz de mantenerlo en secreto durante tanto tiempo y estaban emocionados!”, confesó la abuela, que hará arreglos en su casa con el dinero obtenido.