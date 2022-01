Precios Cuidados se renovó con aumentos mensuales del 2%

La Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Ferletti, acordó con 158 empresas las condiciones para implementar la nueva etapa del programa nacional Precios Cuidados. La nueva lista constará de 1.320 artículos que tendrán ajuste mensual de precios de hasta el 2% con una pauta de revisión trimestral. Se trata de una alternativa más flexible que el anterior “congelamiento”.

Aún no se ha dado a conocer los valores que regirán en la Región Cuyo ni se ha informado qué porcentaje de incremento tendrán los productos para el lanzamiento oficial. Es que recién ayer la Secretaría de Comercio convocó a los empresarios para cerrar las negociaciones.

El Gobierno busca garantizar -con un plan de aplicación inmediata- “una canasta amplia, con precios accesibles y bienes de calidad”. La dinámica ha cambiado y Ferletti se ha mostrado más permeable, priorizando la intención del diálogo y el consenso.

El impacto de la medida

La renovación de Precios Cuidados se realizó en un contexto en el que la inflación no ha logrado perforar el piso del 3% mensual desde hace 14 meses. El economista Raúl Mercau señaló que el plan intenta mitigar los efectos de la inflación, mientras el Gobierno logra acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Es un mejor esquema que el congelamiento de precios, que intentó contener la inflación frente a los resultados de las Paso”, opinó.

Por su parte, Sebastián Laza comentó que históricamente los programas como el de Precios Cuidados han sido “aspirinas para combatir la gripe”; porque pueden bajar un poco la fiebre, pero no curan la enfermedad. El economista asesor del Gobierno provincial destacó además que estas medidas influyen en el valor de una canasta de productos que se va a conseguir en los supermercados, pero no en los negocios de barrio.

Por otro lado, Laza reconoció que los productos van a tener precios menores a los que tendrían si no hubiese este tipo de acuerdos, ayudando así a que no haya tanto impacto de la inflación en el bolsillo de la gente, pero insistió en que “la medida no van a solucionar el problema de fondo”.

Para Nicolás Aroma, economista asesor del PJ, las intervenciones del Gobierno buscan establecer una referencia de precios ante la dispersión que produce la inflación. “No es la solución de fondo a la inflación, pero es una medida necesaria para proteger los ingresos y el poder de compra de los asalariados”, indicó.

“Recordemos que la ‘inflación de alimentos’ estuvo por encima del promedio de precios (en 2021) y eso afectó a los sectores de menores ingresos. El 6% de corrección trimestral parece un punto intermedio entre los intereses de las empresas y la dinámica de inflación”, agregó Aroma

En tanto, Mercau señaló que “la inflación no solo se combate con el ajuste del déficit fiscal”. Desde su punto de vista, la lucha contra las subas de precios debe ir acompañada por otras herramientas, como las políticas de ingresos (acuerdos de precios y salarios), y la administración de valores como las tarifas públicas y el tipo de cambio.

Valores relativos

El economista José Vargas comentó que este nuevo acuerdo de precios, que en un principio tendrá un ajuste mensual de un 2%, sería relativamente positivo, porque fijará un porcentaje promedio de incremento por debajo de la inflación mensual estimada para los primeros tres meses del año; que es del 3,5% al 4%. El titular de Evaluecon destacó que este programa le otorga una cierta certidumbre a las empresa. “Ningún sector acordaría con el Gobierno un congelamiento, como ocurrió en octubre, cuando el resto de los bienes y servicios siguen aumentando”, apuntó.

Sobre el impacto relativo en la inflación, Vargas explicó que Precios Cuidados tiene una cantidad determinada de productos (1.300), mientras que un hipermercado ofrece más de 10.000 artículos, por lo cual en el bolsillo del consumidor habría un impacto relativo.

“Si uno analiza el IPC, se observa que los productos de Precios cuidados tendrán una incidencia significativa, arrojando valores menores que el promedio de las mediciones realizadas por las consultoras privadas o por los analistas”, observó.

“En un marco en el que la inflación estimada rondaría el 50%, tal vez un poco más, estos programas que intentan un alivio temporal al bolsillo de los asalariados, por los niveles de inflación actuales, no van a dar el resultado deseado”, concluyó José Vargas.