Crece la venta de motos de media y alta gama

Dentro del mercado de las motos de media y alta gama la situación es diversa según se trate de marcas o modelos que se fabriquen en el país o que se importen. En el primer caso, el crecimiento en las ventas durante el primer semestre de 2023 ha sido importante, pero aun en el segundo, con las dificultades para traer productos desde el exterior, la demanda es sostenida.

Las empresas que se dedican a la venta de estas unidades explican que la elección por parte de los compradores tiene mucho que ver con la marca. Es decir, a diferencia de lo que puede suceder con motos de baja cilindrada, incluidas en el programa del Gobierno nacional para favorecer su comercialización, el cliente que compra una de media o alta gama llega al concesionario con una idea clara de lo que está buscando y la mayor parte de las veces, ha hecho una investigación previa. Hasta es probable que esté dispuesto a pagar lo que le pidan -con impuestos de importación incluidos- si la unidad está disponible en el país.

Sin embargo, tampoco escapan a la mirada de que el vehículo puede ser un refugio de valor ante la incertidumbre asociada a la alta inflación y la cercanía de las elecciones, y son varios los que tienen pesos o dólares ahorrados y optan por “resguardarlos” en una moto. Esto, en ocasiones, en lugar de adquirir un segundo o tercer auto.

Los datos estadísticos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) muestran que, en el primer semestre de 2023, se patentaron 7.119 motos -de todos los modelos- en la provincia, mientras que el mismo periodo de 2022 se habían alcanzado las 6.892. Es decir, hubo un incremento interanual de 3,3%. El año pasado se cerró con 12.216 motos nuevas en Mendoza y, si se mantuviera el ritmo de ventas en 2023, se superarían las 14 mil.

Sin embargo, cuando la comparación se extiende a los seis primeros meses de 2018, se puede apreciar la caída en las ventas de este tipo de vehículos: hace cinco años se habían vendido 14.505 unidades cero kilómetro entre enero y junio. Es decir, se produjo un descenso del 51%.

Leandro Panella, de Panella Motos, que se enfoca en Yamaha, pero comercializa cuatro marcas, señaló que 2016 y 2017 fueron los mejores años para las ventas de estos vehículos, pero que la situación fue desmejorando a partir de 2018, cuando se disparó el dólar y comenzaron a restringirse las importaciones, y se desplomó en pandemia.

Desde entonces, cada año van creciendo, pero con limitaciones por la situación económica, las dificultades para importar y la ausencia de crédito (sumada al límite de las tarjetas, que muchos alcanzan con compras cotidianas). Como contraparte, la crisis alienta a que las familias, en lugar de tener dos autos, tengan uno y, como segundo vehículo, una moto.

Venta de motos alta gama en Genco. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Primer semestre positivo

Martín Schwartz, director del Grupo Simpa, comentó que, en todo el país, el patentamiento subió un 7,9% con respecto al primer semestre del año pasado. Sin embargo, la empresa, en el segmento de alta gama, registró un crecimiento del 21% en el mismo periodo; es decir, 13 puntos porcentuales por encima del promedio del mercado.

El Grupo Simpa es una empresa de capitales nacionales, con más de 40 años de trayectoria en el país, que se dedica a la fabricación, importación y distribución de máquinas, motos y vehículos recreativos. Es representante exclusivo en Argentina de las marcas Moto Morini, GASGAS, Harley-Davidson Argentina, Royal Enfield, Husqvarna Motorcycles, Vespa, Can-Am, CF-Moto, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Ninebot-Segway y Super SOCO.

En la provincia, estos vehículos se pueden conseguir a través de empresas locales. Schwartz explicó que Royal Enfield -la moto del segmento medio más vendida del país- y KTM -la que ocupa el primer lugar en el premium- son las dos marcas más fuertes, que representan el 50% de las ventas del grupo.

En cuanto a los motivos de la compra, consideró que todavía hay un sentido de oportunidad, porque el tipo de cambio al cual se transaccionan estas motos está por debajo del dólar paralelo, por lo que se está comprando un bien dolarizado a un precio, en cierta medida, barato.

Otro de los atractivos en la financiación, ya que si bien no han adherido al programa Precios Justos -algo que se explica por la categoría del producto-, brindan herramientas para financiar el 50% del rodado, en 12 cuotas sin interés, lo que, con la expectativa inflacionaria, resulta conveniente para el comprador. Al punto que casi el 80% de las ventas son financiadas con estos esquemas. Schwartz detalló que el precio promedio por moto vendida es de US$ 8 mil o, llevado a la moneda local unos $4,3 millones.

Cambios de consumo

Aunque resaltó que no es el motivo principal de la compra, el tránsito es uno de los puntos que consideran quienes eligen comprar una moto. Y esto hace que, a la hora de tener que adquirir un segundo vehículo, haya quienes opten por las dos ruedas, por la conveniencia de movilizarse bajo esta modalidad. Pero también influye el hecho de que el costo operativo de mantener una motocicleta es de apenas el 20% del de un auto.

El encargado de todas las marcas de motovehículos del Grupo Simpa explicó que también hay un factor que ha motorizado las ventas en los últimos años: el avance tecnológico ha favorecido que las motos de menor cilindrada sean mucho más capaces que en el pasado y se acerquen en prestaciones a las de alta gama o cilindrada alta. Esto ha acercado las motos a las mujeres y ha facilitado que, quienes compran su primera moto, encuentren en las de tamaño mediano un vehículo más liviano y maniobrable que uno grande, pero sin diferencias tan marcadas.

De hecho, subrayó que el segmento que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años en Argentina ha sido el de las motos de cilindrada media. Y de esta manera, el país se suma a una tendencia que ya se venía observando a nivel global desde hace un tiempo.

En cuanto a lo que observan específicamente del mercado mendocino, Schwartz señaló que la provincia es un lugar privilegiado para la venta de ciertas motos, por la cercanía de paisajes extraordinarios. En especial para el caso de los modelos “off road” -enduro y moto cross-, que recordó que no se patentan, por lo que no pueden circular por la calle. Y mientras en Buenos Aires, quienes eligen estos rodados tienen que viajar cinco horas para llegar a espacios donde pueden utilizarlas, en Mendoza están mucho más cerca de la Ciudad.

Husqvarna Norden 901 - Gentileza Grupo Simpa

Por otra parte, sumó que ha habido un marcado crecimiento en la venta de vehículos de cuatro ruedas -los atv o cuatriciclos y los utv o areneros, que vienen con jaulas- para utilizarlos en las fincas. Indicó que se trata de algo así como el “caballo moderno” y que se ha incrementado su uso en emprendimientos agrícolas mendocinos.

Disponibilidad

Es ampliamente conocido que acceder a un auto cero kilómetro puede ser un poco complicado: algunos modelos importados entran a cuenta gotas y se destinan a los planes de ahorro, y otros ya no se consiguen. Y aún con los de fabricación nacional, como siempre necesitan de algún insumo foráneo, el acceso tampoco es tan sencillo.

Con las motos sucede algo similar. Mientras las que se fabrican en el país tienen un buen ritmo de ventas, las que se importan sufren las dificultades de la escasa oferta y los sobreprecios por los impuestos (a los que esta semana se sumó un 7,5% adicional por el PAIS para la importación de bienes). En el caso de las de alta gama se aplican el tributo a los bienes de lujo y pueden totalizar, con los otros, hasta un 50% del valor total del vehículo.

Desde el área motos BMW de Genco comentaron que el producto que comercializan es 100% importado, ya que no se ensamblan en Argentina, y son muy acotados los ingresos. Después de la pandemia, el número de unidades vendidas cayó a un 15% de los valores previos a 2020; y no porque no exista demanda, sino porque no reciben mercadería.

De todos modos, señalaron que, desde el cambio del régimen de importaciones SIMI al SIRA se ha agilizado un poco la llegada de unidades, ya que se puede hacer un adelanto, pero está lejos de la fluidez que tenían en 2019. Ante esta situación, desde la empresa se enfocaron en el servicio a los clientes y en ofrecer actividades para sostener el vínculo de éstos con la marca, como viajes y cursos gratuitos.

Hace unas semanas realizaron un viaje que se hace todos los años a Europa y que en esta ocasión compartieron 18 personas. Se trató, además, de una experiencia muy particular, porque se cumplían los 100 años de que BMW fabricó su primera moto: la R32, en 1923. Así, el grupo visitó Alemania, Italia y Austria, para terminar en el gran festejo de la marca, en Berlín, con el Motorrad Days.

Motos BMW en Genco. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

A partir de la implementación de las Siras, explicaron en Genco, se han ido agilizando las importaciones y esto ha permitido que aparezcan modelos nuevos, algo que poco sucedió en 2021 y 2022, cuando llegaron a no recibir motos durante meses. Y esto ha permitido retomar un cierto ritmo de venta, que seis meses atrás no existía.

En cuanto a los compradores de BMW cero kilómetro, la mayoría son clientes que renuevan sus unidades porque son muy fieles al producto y buscan la misma calidad y sumar la innovación de los nuevos modelos. Además, trabajan con las motos usadas de la marca, que reciben como parte de pago por las nuevas. En este caso, es más frecuente que los compradores sean personas que tenían unidades de otras marcas y ven la posibilidad de acceder a una BMW de algunos años, lo que representa una inversión que no pierde valor en el tiempo.

Fabricación nacional

Las marcas que tienen modelos de fabricación nacional corren con ventaja. Adrián Yacopini, que comercializa Ducati, comentó que la Scrambell 800 cm y la V2 Multiestrada se empezaron a fabricar en Córdoba y eso les permitió tener un crecimiento bastante importante en las ventas durante el primer semestre de 2023, en comparación con el año pasado, vinculado a una mayor disponibilidad de producto.

A su vez, el producir localmente les permite equilibrar la balanza comercial y traer modelos desde el exterior. Esto hace posible que tengan entrega inmediata y con una financiación exclusiva para cada modelo. Yacopini detalló que los precios van desde los US$ 10 mil a los US$ 55 mil.

En cuanto al movimiento, señaló que, en invierno, por el frío, la gente se guarda un poco más, pero que muchos entienden que es una oportunidad para invertir. Por ejemplo, quienes cobraron el aguinaldo en pesos y tenían unos dólares. Sin embargo, advirtió que tendrá que ver cómo se comporta el mercado con la suba del 7,5%, producto de la aplicación del impuesto PAIS para la importación de bienes, sumado a la incertidumbre. Pese a esto, señaló que son optimistas y que creen que van a tener resultados positivos para setiembre y octubre.

Schwartz manifestó que hay menos limitaciones para acceder a motos que a autos, ya que en Argentina se han desarrollado muchos proyectos industriales de las marcas más relevantes de motocicletas. Así, mientras en el pasado había una sobredemanda, ahora oferta y demanda se han acercado a un punto de equilibrio. Lo mismo sucede con la disponibilidad de repuestos, ya que el 90% de lo que comercializa en Argentina el Grupo Simpa es de producción nacional.

La diferencia, explicó, es que en el país se fabrican más autos, pero se pueden exportar sin arancel al Mercosur, lo que reduce la oferta local. En cambio, las motos se destinan al mercado doméstico y se exige menos integración, además de que se está impulsando mucho a las motopartistas locales.