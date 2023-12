Cómo reaccionó el dólar cripto al discurso de asunción de Javier Milei

Para conocer la respuesta de los tipos de cambio paralelos a una situación determinada que pueda suceder durante un feriado o fin de semana se debe esperar al primer día hábil posterior. La excepción a esta regla es el dólar cripto, que, al no estar regulado, funciona las 24 horas de los 365 días del año y puede servir a modo de termómetro de lo que sucederá luego con los otros. Minutos después del discurso de asunción de Javier Milei, su cotización trepó 6% y llegó a superar los $ 1.100, para ubicarse luego entre $ 1.000 y $ 1.050 según la plataforma.

Recién en las primeras horas de mañana se espera que se conozcan las primeras medidas económicas de la nueva gestión. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el lunes, a las 8, se ofrecerá un detalle desde la Casa Rosada y al parecer será Luis Caputo, ministro de Economía, el encargado de presentar las futuras acciones. Pero el mercado ya mostró algunas reacciones a lo que Milei planteó en su primer discurso como presidente.

El jueves, el dólar blue había cerrado a $ 990 para la venta, el MEP a $ 986,37 y el Contado con Liquidación a $ 991,66. Es decir que, con la suba del dólar cripto en las últimas horas, este tipo de cambio paralelo alcanzó el valor más alto de las jornadas recientes, superando la barrera de los $ 1.000.

Por otra parte, en el último día hábil de la semana pasada, el Banco Central aplicó una devaluación del 5,9% y el mayorista alcanzó los $ 385; es decir, subió $ 21. Se trata del aumento más fuerte desde la devaluación de agosto, posterior a las PASO. Con este ajuste, el dólar minorista, del Banco Nación, llegó a los $ 400,40 sin impuestos.

Si bien una de las propuestas más fuertes -y polémicas- de Milei durante la campaña fue la dolarización de la economía argentina, luego de imponerse en el balotaje aclaró que primero se debe desarmar el esquema de las Leliq. Sin embargo, persiste el interrogante de qué sucederá con el tipo de cambio oficial y a qué ritmo se liberará. En particular, luego de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, mencionara que un valor razonable estaría entre los $ 600 y $ 650.

En sus primeras palabras como flamante presidente de los argentinos, Milei hizo alusión a la brecha cambiaria, “que oscila entre el 150% y el 200%, niveles también similares a los que teníamos en el Rodrigazo”. Asimismo, mencionó que “para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock”.

Habrá que esperar a mañana para saber si una de las primeras medidas económicas de la nueva gestión apuntará a ajustar el tipo de cambio oficial y en qué porcentaje. Como también, si esa devaluación se trasladará en la misma proporción a precios; sobre todo teniendo en cuenta que las remarcaciones ya han venido siendo importantes en los días previos.

Se debe recordar que la del 14 de agosto, del 20%, se tradujo en una suba idéntica en los valores de venta, lo que no sólo impactó en la capacidad de compra de los salarios sino en la suba de costos para el sector productivo (y, por eso, no permitió recuperar la reclamada competitividad en el mercado externo).

Cómo comprar dólar cripto

El dólar cripto es un tipo de cambio al que, de modo muy similar a lo que sucede con el MEP (Mercado Electrónico de Pagos o Bolsa) y el CCL (Contado con Liquidación), se puede acceder con pesos y, en este caso, comprar stablecoins, para venderlas y acceder a dólares. A diferencia de los otros dos mercados paralelos, no es necesario esperar un tiempo para poder venderlas, como sí sucede con los bonos, que tienen un periodo de “parking”. Como contraparte, es un mercado mucho más volátil: después de haber trepado por encima de $ 1.100 cerca del mediodía, alrededor de las 16 cayó a $ 970.

Para adquirir dólares a través de criptomonedas se debe contar con una cuenta en sitios como Ripio, Binance o Ualá y depositar pesos (puede ser a través de una transferencia bancaria o Mercado Pago). Luego, se debe elegir el activo digital en el que se quiere invertir. En este punto, es conveniente elegir las que están respaldadas por reservas de dólares depositadas, como las USD Coin (USDC), o a las que tienen paridad uno a uno con el dólar, como las USDT. El paso final para hacerse con las divisas es venderlos; aunque también se pueden guardar.