Proveedores de alimentos presentaron listas con 40% de aumento desde el lunes

Después de que Javier Milei fuera elegido presidente, los proveedores de productos de consumo masivo enviaron listas con incrementos de 40% a 45%. Unas horas después, varios acordaron con la Secretaría de Comercio un esquema mucho más gradual de ajuste. Ahora, en la previa del inicio de la nueva gestión, nuevamente están adelantando que el lunes que viene habrá subas del 40%, pero reconocen que podría variar el porcentaje según lo que suceda.

Los motivos de este nuevo incremento son la esperada devaluación -el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, ya planteó que un tipo de cambio razonable debería rondar los $600 a $650- y que el mismo 10 de diciembre vence el programa Precios Justos, que no sólo fija un tope para los productos incluidos, sino que también funciona como una especie de ancla para los restantes.

Rubén David, del mayorista Oscar David, contó que, una vez más, recibieron listas con 40% de aumento a partir de la semana que viene. Pero sumó que, al mismo tiempo, los proveedores le reconocen que verán que sucede después del lunes. Recordó que hace 15 días, el primer día hábil luego de las elecciones, sucedió algo parecido. Las principales productoras de alimentos, bebidas y otros productos de consumo masivo decidieron ajustar entre 40% y 50%.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Entonces, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, las convocó y les recordó que el programa Precios Justos está vigente hasta el 10 de diciembre y autorizó una suba del 5% ese mismo día y otra del 8% a partir del lunes pasado (4 de diciembre). Y los supermercados decidieron no recibir las listas de quienes no respetaran estos porcentajes.

David resaltó que la suba propuesta por las empresas, del 40%, es igual para todos los productos; es decir, no se están teniendo en cuenta los costos. Y reconoció que no sabe lo que va a suceder después del lunes, como también que podría no suceder nada. Sumó que, por el momento, están trabajando con normalidad y la gente está comprando como lo hace habitualmente.

Desde una cadena de supermercados comentaron que se ha mantenido la afluencia de público, porque la gente ha cobrado los salarios y anticipa que la inflación podría acelerarse en los próximos días. En cuanto a las listas, indicaron que los porcentajes de aumento son variados, aunque han optado por no tomar las que superen el 35%. A esto se suma, acotaron, que algunos proveedores no están entregando mercadería.

En los súper e hipermercados y mayoristas mendocinos, la situación era algo disímil ayer por la tarde. En uno, casi no había clientes, mientras en otro durante todo el día la playa de estacionamiento había estado llena de vehículos -algo que no se observa normalmente- y las colas para la caja eran extensas. Y en otro más el movimiento era el acostumbrado para un día de semana. En ninguno se observaban faltantes notorios de mercadería, más allá de la ya acostumbrada poca variedad de marcas en algunas categorías.