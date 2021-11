Cepo a los viajes: lo que sí se puede pagar en cuotas para planificar las vacaciones

Hace algunos días y, en medio de un evento de compras en cuotas que tenía al sector turístico como su estrella en ventas (Black Friday), el Banco Central sorprendió con una normativa que impedía a las tarjetas de crédito financiar viajes al exterior. La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti aseguró luego que la medida era “puntual y momentánea”, pero generó efectos inmediatos en todo el mercado de viajes.

Algunos sectores señalaron que también se había visto afectado el turismo interno, por dificultades técnicas de las tarjetas, a la hora de diferenciar si se estaba financiando un viaje dentro o fuera del país, y el aumento de la demanda en los destinos nacionales, generó incrementos en los precios, algo que ya había causado PreViaje.

En este escenario, se pueden aclarar algunas dudas de qué se puede financiar y qué no, a la hora de planificar las vacaciones 2022, al menos hasta febrero, cuando podría quedar por finalizada la restricción impuesta.

¿Qué puedo pagar en cuotas si me quiero ir de vacaciones?

La medida que fue adoptada a través de la Comunicación “A” 7407 y entró en vigencia el pasado viernes, “las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios.”

A pesar de lo que sucedió en un primer momento, las compras dentro del país no deberían verse afectadas, y operadores turísticos le aseguraron a Los Andes que preparan una comunicación a través de las cámaras que las nuclean para darle mayores precisiones a los clientes.

No obstante, explicaron que “los destinos nacionales siguen teniendo financiación, de hecho los programas Ahora 6 y Ahora 12 siguen vigentes”.

Lo mismo explicaron desde una plataforma que nuclea a dueños de propiedades que se ofrecen como alquileres temporarios. “Alohar está adherido a Previaje (se reintegra el 50% de la reserva) y además se puede financiar en 6 cuotas sin interés con banco Nación. También se puede pagar con Ahora 12: 6, 12 y 18 cuotas fijas”, comentaron.

El problema que ocasionó PreViaje para quienes quieren viajar

El programa de impulso al turismo que permite recuperar hasta un 50% de lo invertido para luego gastarlo en otras prestaciones turísticas (70% para los titulares de PAMI), fue ponderado por la mayoría de las agencias de viajes, pero genera una dificultad para los clientes y es “el poco cupo que queda para viajar durante el verano por el país”.

“Es por eso que una de las principales recomendaciones que estamos haciendo es que si están pensando en viajar, hagan todo con anticipación”, señalaron a Los Andes, desde una de las prestadoras de servicios turísticos.

Mar del Plata durante un fin de semana largo.

Los precios de los viajes desde Mendoza para el verano

Para obtener el beneficio de PreViaje, hay que seleccionar una fecha entre febrero y diciembre del próximo año. De esa manera se logrará recuperar un 50% de lo invertido, o un 70% (afiliados a PAMI).

Así, la primera quincena de febrero, a Mar del Plata, para dos personas con vuelos y alojamiento en el Gran Hotel Provincial (desayuno incluido) podría costar $455.348 (incluye impuestos, tasas y cargos). En el Hotel Astor, se gastarían $ 367.352 por un servicio similar.

Existen opciones más económicas, pero no todas están registradas como “prestadores Previaje”, y es necesario encontrar el sello característico para asegurarse de recuperar luego parte del dinero.

Por fuera de los paquetes turísticos, el programa tiene una página en la que se puede consultar la lista de prestadores, en las que están incluidas todas las aerolíneas, y una variedad de alojamientos, y otros servicios (cines, teatros, alquiler de vehículos, comercios etc.).

Río de Janeiro (Foto Civitatis)

Cómo viajar al exterior y pagar en cuotas, pero con interés

A pesar de las restricciones señaladas, todavía es posible financiar un viaje al exterior, de hecho los bancos aprovecharon la oportunidad de ofrecerle tasas preferenciales a sus clientes (46%, por ejemplo), que aún así son elevadas si se comparan con lo que se abonaba con Ahora 12. En este caso, hay que tener en cuenta el costo financiero total, que supera el 70% en algunos casos.

Además, existen otras opciones para financiar viajes al exterior, como financiar el resumen pagando el mínimo y luego elegir algunos de los planes que ofrecen las tarjetas (cuotificar consumos).

Para esto, hay que tener un disponible importante en un solo pago en la tarjeta a utilizar, ya que, por ejemplo, un vuelo a Río de Janeiro (ida y vuelta), puede costar en promoción alrededor de $57.000 por persona, o $114.000 para dos, y el monto máximo a cuotificar será de $200.000.

Esta “estrategia” permite ganarle a la inflación estimada para el próximo año, si se considera que la tasa nominal es del 43%, pero igualmente encarecerá mucho el viaje.