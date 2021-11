Se duplicó el precio de los pasajes para viajar por Argentina por el cepo a las cuotas en vuelos al exterior

Las consecuencias del cepo a la venta de pasajes en cuotas para vuelos al exterior por la falta de dólares en el país ya se pueden ver en el mercado interno. En solo algunos días, algunos tickets para viajar por los principales destinos de Argentina llegaron a duplicar su valor, algo que han confirmado los agentes de viajes y aerolíneas.

Quienes están buscando pasajes para viajar por destinos locales se llevaron la sorpresa de que los vuelos están más caros que hace una semana, según lo que indicaron desde el sector a Clarín.

Conforme a un estudio realizado por el buscador Viajala, entre junio y septiembre, hubo un ajuste del 123% en los vuelos de cabotaje respecto al mismo período del año anterior, mientras que los internacionales aumentaron un 87%, es decir, todos por encima de la inflación acumulada, que al mes de octubre alcanzó el 52,1%.

Los vuelos locales han aumentado su valor. - Mariana Villa / Los Andes

Por qué aumentaron los vuelos en Argentina

El aumento del valor de los pasajes está principalmente ligado a una cuestión de oferta y demanda. Son pocos los vuelos disponibles en Argentina respecto a la cantidad de personas dispuestas a volar, a pesar de que las aerolíneas han aumentado las frecuencias en los principales destinos del país.

“Alta demanda y poca oferta, esa es la explicación. La oferta de vuelos nacionales es baja para un mercado que se está recuperando rápido, aunque no llega al 50% respecto a 2019. Argentina tiene una lenta recuperación si se compara con la región. Como el precio de los pasajes es dinámico, a más lleno el avión, más caro el pasaje. Faltan aviones para compensar”, explicó al mencionado medio Darío Ratinoff, Gerente Comercial de JetSmart para Argentina y Uruguay.

Cabe recordar que cuando se fue Latam del país lo hizo con 12 aviones que no se reemplazaron, mientras que Aerolíneas Argentinas no tiene toda su flota en funcionamiento: “Somos tres operadores y faltan aviones para esta demanda. No traemos más Airbus porque nos dicen que no hay lugar en el hangar de Aeroparque”, remarcó Ratinoff.

“Nosotros no modificamos las bandas tarifarias (el piso y el máximo de precio por un mismo pasaje a un mismo destino en la misma fecha) desde que asumimos. De hecho, bajamos el máximo. Lo que suele pasar es que en algunas rutas tenés mucha presión de demanda en relación a la oferta y eso hace que los precios suban”, detalló sobre los incrementos.

Otro de los factores que se atribuyen al incremento es la aplicación de subsidios, lo que termina en sobreprecios: “El precio de los vuelos nacionales está recontra disparado. Hay una saturación de la oferta. Con el impulso de Previaje, el reintegro del 50%, hay muy pocos cupos para viajar en temporada alta por nuestro país. La gente está mirando ahora hacia el final del carnaval, marzo, o Semana Santa, para que sea más barato. Pero si comparás a 2019, los proveedores se aprovechan, porque se los subsidia, y están vendiendo más que al doble de precio”, aseguró otra fuente al citado diario.

La escasa oferta y la alta demanda es uno de los motivos del incremento. - Mariana Villa / Los Andes

¿Cuánto han aumentado los vuelos locales?

Tomando los valores reflejados en la plataforma Despegar, se puede apreciar que el mismo vuelo para una persona, ida y vuelta, a Bariloche en el mes de febrero tenía un valor por Aerolíneas de $32.000 hace una semanas, pero ahora se piden $36.000.

En el caso de Mendoza, si el vuelo se toma desde Buenos Aires, también en el mes de febrero, el costo era de $15.000 por JetSmart y $23.000 por Aerolíneas. Hoy es de $19.796 y de $32.554 respectivamente.