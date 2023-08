Bajaron las pretensiones salariales por primera vez en tres años: ¿cuál es la realidad en Mendoza?

La inflación interanual en el país de 115,6%, en el mes de junio (la actualización de julio llegará el próximo 15 de agosto), sumado a las corridas cambiarias y las decisiones del Gobierno Nacional han generado un aumento en los precios que no se alinean con la suba de los sueldos de los trabajadores.

El informe del Índice del Mercado Laboral de Bumeran señala que, en julio, el salario pretendido se ubicó en $289.883 mensuales. Esto representa un decrecimiento del 1,3% en comparación con el mes anterior. La última vez que se observó una disminución similar fue en enero de 2021, cuando la cifra promedio buscada era de $67.731 al mes, después de haber sido de $69.807 el mes previo.

Además, el portal de empleo diferenció los distintos tipos de sueldos en función del nivel de responsabilidad del puesto en julio. En el caso de jefes y supervisores, la cifra llega a $475.471 pesos mensuales, presentando un aumento del 0,73% con respecto al mes previo. Para la categoría senior y semi senior, el promedio se sitúa en $285.606 pesos mensuales, con una caída del 1,96%. En tanto, en niveles junior, el sueldo promedio es de $199.135 pesos mensuales, mostrando una disminución del 1,76%.

En junio, estos promedios eran $472.036 pesos para jefes y supervisores, $291.316 pesos para senior y semi senior, y $202.700 pesos para niveles junior.

En contraste, la consultora también comunicó que el más reciente registro disponible del Promedio de Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte) fue de $279,820 en mayo. Este monto supera en un 1,29% al salario solicitado por los candidatos a puestos laborales durante ese mismo mes. En consecuencia, esto implica que aquellos que buscan ingresar al mercado laboral están dispuestos a aceptar remuneraciones inferiores a las de los trabajadores ya empleados.

La situación laboral en Mendoza

La provincia se ubica entre las que posee un salario de los más bajos, comparados a los nacionales, esto se divide por cada rubro o profesión. Actualmente el Salario Mínimo Vital y Móvil subió a $112.500 lo que en cierto modo genera un impacto.

“Lo que pasa es cuando los salarios, como en el caso particular de Mendoza, están muy bajos. En el mercado laboral, tanto salarios públicos como salarios privados compiten. O sea, el mercado laboral es uno solo y los salarios, si están muy bajos, no levantan al nivel, sino que compiten e incluso se hace hacia la baja”, explico el economista Nicolás Aroma, asesor del PJ.

Paula Pía Ariet, directora de Gestión Consultora, comentó: “Ahora hay mucha rotación, hay mucho movimiento de persona, y eso tiene que ver con que hay mucha gente que está buscando cambiar de trabajo. Fundamentalmente, por la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido”.

Por su parte, el economista Sebastián Laza, asesor del Ministerio de Economía local, aportó su mirada: “Mendoza va levemente debajo de la media del país, por debajo de San Juan y San Luis, la provincia tiene una matriz productiva especial. Acá no tenemos ni megaminería, ni metalífera que paga grandes sueldos. Es una economía agroindustrial básicamente muy afectada por la macro nacional”.

La inflación y los salarios

La inflación ha sido más alta que los aumentos percibidos en los sueldos en los últimos meses, pese a las paritarias o acuerdos de algunos sectores, la pérdida de poder adquisitivo es notoria.

“La inflación se mantiene, el costo de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total sigue aumentando entonces no hay razones para que una persona acepte en un sueldo más bajo que lo que se venía haciendo. En general los salarios van a tener que actualizarse y tienden a actualizarse. De hecho, se está hablando de una suma fija, de aumentar el Salario Mínimo Vital y Móvil, que es el que te puja los sueldos hacia arriba. Hay que ver cómo se va a mover el mercado de trabajo”, dijo Aroma con respecto a los datos presentados por Bumeran.

Inflación de agosto

A su turno, Paula Pía Ariet coincidió en que los salarios han perdido contra al aumento de precios y agregó que muchas personas están buscando otro ingreso, es decir, tener más de un empleo para poder mantener un nivel de vida pese a los cambios económicos que hay en el país. “Los salarios están por debajo de la inflación. Eso quiere decir que muchas personas están buscando trabajo para poder tener el mismo poder de compra que tenía antes”, sostuvo.

La directora de Gestión Consultora mencionó también que no hay cifras exactas de los sueldos en la provincia porque depende mucho de los puestos y de los convenios que tiene cada sector, no es lo mismo ser administrativo para una aceitera, que en un administrativo del sector agrario.

Cambios en las búsquedas laborales

Lo que más destacaron desde la consultora mendocina es que hay muchos trabajadores en una búsqueda de mejores condiciones. A raíz de la pandemia muchos quieren o elijen trabajar en remoto, mientras que otros no buscan lo mismo. A su vez, las empresas también han modificado su forma de buscar empleados y han tomado medidas con respecto a los cambios económicos.

“El año pasado cuando Guzmán renunció se frenó todo y era como todo un caos, ahí las empresas se asustaron, eso hoy no lo estamos vislumbrando. Las empresas están en un proceso en el que van adaptándose a este cambiar constante. Las personas no están buscando, desesperada o aceptando cualquier condición. Sí, aquellas personas que están en condiciones muy vulnerables aceptan característica poco favorable muchas veces”, indicó Ariet.

Asimismo, Nicolás Aroma completó: “Hay una constante búsqueda, porque la inflación y el costo de vida en Mendoza es alto, mientras que los salarios son bajos. Eso sumado a la inflación, es decir, que suben los precios todos los meses y por supuesto que los trabajadores están en alerta, buscando otro trabajo que les pueda rendir más económicamente. Esto no existía antes de esta manera. Ahora, aun siendo un trabajador en blanco no cubrís la canasta básica. Entonces como no te alcanza, hay una gran cantidad de trabajadores que son técnicamente pobres y lógicamente buscan un segundo trabajo”.