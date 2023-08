¿Qué hacer para luchar contra la inflación?, dos economistas ‘desmenuzan’ un problema estructural

En medio de un contexto económico desafiante para Argentina, los economistas Martín Rapetti y Raúl Mercau exponedrán esta tarde sobre un tema crucial: ¿Qué hacer para luchar contra la inflación? Ambos, desde las 16, abordarán esta problemática desde distintos ángulos, incluyendo los planes de estabilización, la experiencia comparada con otros paises y sus recomendaciones para un futuro plan económico que enfrentará el país en 2024. El evento, que se desarrollará en la Universidad Champagnat, podés seguirlo aquí, en vivo, vía stremening.

Ambos economistas, desde distintas orillas de la grieta, se enfocarán en los planes de estabilización que se han aplicado en otros países y evaluarán cómo estos enfoques podrían ser adaptados a la realidad de Argentina. Asimismo, compartirán recomendaciones y propuestas para un plan de acción que el país podría implementar bajo un nuevo gobierno a partir de diciembre.

Durante la disertación, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer más acerca de la historia inflacionaria argentina y de cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Comprenderán las características y los factores que han contribuido a esta recurrente problemática económica, lo cual resulta esencial para diseñar políticas y medidas efectivas de la estabilización de la economía.

¿Qué piensan sobre la inflación?

“Si se hubiera hecho una devaluación del tipo de cambio oficial hubiera afectado a todo el comercio”, explica Martín Rapetti, director ejecutivo del Centro de Análisis Económico Equilibra, aportará su expertise en el análisis económico para ofrecer una mirada enriquecedora sobre las posibles soluciones y estrategias para controlar la inflación. Su amplia experiencia y trabajo en la investigación económica lo posicionan como una voz autorizada en este tema.

Rapetti es Director Ejecutivo del Centro de Análisis Económico Equilibra, Investigador Adjunto del Conicet y Profesor de Macroeconomía Avanzada de la UBA y el CIAS. Fue Director del Programa de Desarrollo Económico de CIPPEC, Director de la Maestría en Economía de la UBA y Director de Policy and Research del Think-20 (T20). Ha sido consultor de organismos internacionales como BID, UNIDO, CEPAL y el G-24 y dictado cursos en universidades nacionales e internacionales.

“La mayoría de los analistas piensan que va a haber una inflación mensual alta inflación, pero no descontrolada”, sostuvo Raúl Mercau. El Ex Ministro de Producción, Tecnología e Innovación de Mendoza, es Licenciado en Economía de la UNCuyo. Cursó estudios de maestría en ILADES/Georgetown University; ha cursado otros estudios en University of San Francisco y otras instituciones de América Latina y Europa. Es consultor de FAO de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales.

Es profesor de Desarrollo Económico y de Fundamentos Filosóficos de Economía en UNCuyo. Ha sido decano y rector en la Universidad Champagnat y actualmente es director de la carrera de economía en la Facultad de Ciencias Económicas de UNCuyo. En la actividad privada se ha desempeñado como consultor, gerente de empresas, presidente de fundación y como periodista económico.

Seguí leyendo: