¿Beneficios para trabajadores en blanco?, qué incluye el “plan platita” para empleados privados

Quedan pocos días antes de las elecciones primarias, y toda la maquinaria del Gobierno Nacional apunta a acercarse al cumplimiento de una de las promesas de la campaña anterior, “que los salarios le ganen a la inflación”.

Así, a días de las PASO se produjeron algunas de las modificaciones más esperadas: se definió que pagarán Ganancias quienes paguen más de $700.875, y, además de subir el piso, aumentaron las escalas (35%), lo que hará que, “en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $ 700.875 y resulte inferior o igual a $ 808.101, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada”.

Para el resto de los trabajadores privados, además se elevó el salario mínimo vital y móvil ($112.500 en agosto), y para septiembre llegará a $118.000. Esto provocó que esta semana se esté pagando una serie de suplementos a los jubilados que quedaron por debajo de esos valores.

Recordemos que, “el salario mínimo impacta fundamentalmente sobre los programas sociales que complementan el ingreso de los trabajadores informales y no debe confundirse con los mínimos de convenio que se negocian en las paritarias por sector y que a junio 2023 oscilan entre $140.000 y $400.000″, según aclaró el Ministerio de Trabajo.

Billete de 2000 Pesos Argentinos Foto: Orlando Pelichotti

¿Se viene una suma fija?

Ahora bien, durante sel fin de semana, el ministro de Economía Sergio Masa, desde el escenario montado por el Movimiento Evita, la CCC y Barrios de Pie en Ferro anunció:

“Vengo a comprometerme, sabiendo que la batalla por los ingresos es tal vez la que más nos duele no haber revertido en estos años, a que nuestra responsabilidad como gobierno va a estar puesta no solamente en seguir generando trabajo, sino en recomponer salarios”. En esa línea, destacó que no esperará a que termine este mandato para que se ponga en marcha un “Monotributo Productivo”, del que podrían beneficiarse los trabajadores del sector informal y que reemplazaría al monotributo social.

“Sabemos que se trata de laburantes sin derechos, que se merecen tener obra social, seguro de riesgo de trabajo y aportes jubilatorios. Los tenemos que visibilizar para ponerlos de nuevo en el circuito formal de la economía”, dijo.

Y así, quedaría un último sector de la economía, los trabajadores en blanco, que cobran por debajo de las sumas que marcan las líneas de pobreza (la canasta básica de junio llegó a $232.427 para cuatro integrantes) y para estos, se ha conversado una “suma fija”.

Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, amplió a Clarín, en el mismo sentido: “Esto estaba dentro de lo conversado (con el ministro), la necesidad de actualizar con una medida de emergencia aquellos salarios formales que están por debajo de la línea de pobreza y sin poner en tela de juicio la instancia de las paritarias. Así como se resuelven los reclamos de los sueldos altos con lo de Ganancias también se tiene que resolver la situación de los salarios bajos porque genera mucho daño”.

De todas maneras, el ministro no quiso adelantar nada al respecto, mientras tenga lugar la veda electoral por las PASO. En sus declaraciones públicas, Massa señaló que su intención es “establecer un piso salarial mínimo, que no sea sólo el salario mínimo vital y móvil sino también un piso salarial mínimo para los trabajadores en actividad con suma fija”, pero no habló de montos ni de metodologías de pago.

Jubilados y pensionados: aumentos y bonos

Este mes, Jubilados y pensionados de la mínima recibirán $127.822: haber + el refuerzo de ANSES + suplementos por SMVM.

El próximo mes, además, se tiene que aplicar el tercer aumento anual que manda la Ley de Movilidad Previsional, y rondaría el 23%, teniendo en cuenta la inflación proyectada y el aumento de los salarios de los trabajadores activos.

Así, el haber mínimo se ubicaría cerca de los $87.500. Sin embargo, también habrá que considerar un reajuste por la suba del salario mínimo vital y móvil previsto para ese mes. Es que, el salario mínimo de septiembre se ubicará en 118.000, y habrá que plantear un nuevo reajuste también para pensionados y jubilados.

