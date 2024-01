Argentina desafía la caída global en la producción y consumo de vino tinto

El panorama del vino a nivel mundial está experimentando cambios notables en los hábitos de consumo, delineando una transición del tinto hacia una mayor apreciación por los blancos y rosados. Según el informe de la Organización Mundial de la Vid y el Vino (OIV), la producción global de vino tinto ha declinado un 25% desde su punto máximo en 2004, mientras que el vino blanco ha experimentado un aumento del 13% desde su punto más bajo en 2002.

En 2021, la producción mundial de vino blanco se estimó en 130 millones de hectolitros (mhl), representando el 50% del total, mientras que el vino tinto, con 110 mhl, constituyó el 42%. El restante 8% corresponde al vino rosado, cifrado en 21 mhl.

En contraste, Argentina, un destacado actor en la producción vitivinícola mundial, desafía estas tendencias globales. A principios de los años 2000, el vino blanco representaba más del 60% de la producción total en el país, mientras que el tinto constituía alrededor del 35%. En 2021, estas proporciones se invirtieron, con un 66% de la producción siendo tinto y solo un 31% blanco, marcando un cambio estructural relevante.

La diferencia de producción en Argentina vs el mundo

La disparidad en la producción de vinos entre Argentina y el resto del mundo refleja un patrón distintivo que desafía las tendencias globales. Mientras que, a nivel mundial, el 50% de la producción es de vino blanco, Argentina ha experimentado un cambio estructural relevante en los últimos años, con un notable aumento en la producción de vino tinto. Según el informe de la OIV, si bien en el mundo la producción de vino blanco ha aumentado un 13% desde 2002, en Argentina, las proporciones se han invertido, con un 66% de la producción siendo de vino tinto y solo un 31% de vino blanco en 2021.

Argentina aumentó en la producción de vino tinto un 66%.

El presidente de Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), Fabián Ruggeri, explicó que hace muchos años la producción de blancas y tintas era muy pareja, pero hubo un cambio de consumo y la demanda pasó a las uvas tintas.

Durante este periodo, se quitaron plantas de vid blancas porque daba exactamente lo mismo la uva que se utilizaba para hacerlos. Ahora la tendencia muestra que las personas jóvenes eligen los varietales como Chardonnay y Sauvignon Blanc, pero que las existentes no cubren toda la demanda.

“Todas las uvas blancas comunes como Pedro Ximénez, Torrontés, etc. se fue arrancando porque básicamente iban a parar al mismo blanco escurrido que se hacía con Criolla y se pagaban igual, no había una diferencia de precios. Entonces ahora nos encontramos con que no tenemos la cantidad suficiente de uvas blancas para hacer vinos blancos que una tendencia actual en consumo”, agregó el presidente de Acovi.

Cómo se ve la diferencia por los hacedores del vino

Según Fabián Ruggeri, en Argentina, el cambio en los hábitos de consumo ha llevado a oscilaciones históricas. “A nivel internacional siempre estuvo más o menos equilibrado el consumo de vino blanco y vino tinto, excepto en la década del ‘80/’90 que hubo un pequeño incremento del vino tinto por sobre el blanco. En Argentina se pasa de un extremo al otro normalmente, en la década de ‘70, ‘80 y ‘90 las tintas se vinificaban como blancas porque se tomaba todo blanco y después se pasa al otro extremo donde se toma más tinto (80%)”, comentó Ruggeri.

Si bien hay un pequeño aumento en la preferencia por vinos blancos, no ha alcanzado una magnitud masiva. Ruggeri sugirió que un cambio significativo en el consumo llevaría a una reconversión que podría extenderse por 8 a 10 años.

Para Eduardo López, CEO de Bodegas López lo que predomina en Argentina es el tinto, representando alrededor del 75% del consumo, aunque destacó un crecimiento en la demanda de blancos, especialmente en segmentos económicos.

“En Argentina sin duda que hay mayor cantidad de vinos tintos, podemos decir un 75/25%, dependiendo de los distintos niveles de precios y distintas categorías de vinos. El consumo de blancos en el país está creciendo, de todas maneras, si uno lo compara con el resto del mundo, en el país se consumen menos blancos que en otros lugares”, destacó.

Cuál es la tendencia que se ve en Argentina

En el actual escenario vitivinícola argentino, las tendencias evidencian un cambio dinámico en respuesta a las preferencias emergentes de los consumidores y las condiciones del mercado.

Según Eduardo López, la histórica predominancia del vino tinto en Argentina, representando aproximadamente el 75% del consumo, coexiste con un crecimiento en la demanda de vinos blancos, especialmente en segmentos económicos.

Vino blanco.

En palabras de López: “Pasa por una cuestión de oferta y demanda, cuando tenemos mayor oferta de uvas blancas, cuando se utiliza en vinos más económicos y ahí mejora la calidad. Se puede enmarcar una diferencia grande en el consumo de vinos, los blancos se están consumiendo más y de mejor calidad”.

Por su parte, Fabián Ruggeri, complementó esta perspectiva al resaltar la tendencia hacia un consumo de vinos. “Hay una tendencia de un consumo de vino de menor graduación alcohólica, con cierta refrescancia, especialmente ahora en verano”, comentó.

A esto se le suma que Argentina ha creado su reputación en vino en base a vinos tintos, mayoritariamente el Malbec. “Si en Argentina se llegase a cambiar el consumo habrá una reconversión nuevamente, que tardará 8 o 10 años, como fue la reconversión anterior”, pronosticó Ruggeri.

Por último, uno de los factores que también añadieron es la economía en el país. Para López esto incide en la elección entre vinos tintos o blancos: “Probablemente también pase por una cuestión económica del país, salís a comer o cenas en tu casa y no siempre se abren varias botellas o tenés disponible el vino blanco, en ese aspecto la situación restringe la opción de elegir”, finalizó.

Seguí leyendo: