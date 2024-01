Fecovita: un ex socio pidió la intervención y remoción de la Comisión Directiva

La disputa legal que mantiene Fecovita con la ex socia Iberte parece no tener fin y entre las denuncias que se lanzan de un lado y del otro que surcan el ámbito penal, comercial y administrativo ahora se escribió un nuevo capítulo. La firma española solicitó la intervención de la Federación.

La jugada lanzada por Iberte va en consonancia con la denuncia que realizaron en octubre del año pasado en la fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Flavio D’amore, por la alteración de balances y estados contables correspondientes a los años 2021 y 2022.

Ahora, mientras la fiscalía resuelve la imputación que formuló contra el actual presidente Rubén Panella, el secretario Marcelo Federici, y los síndicos titulares Hilda Vaiaretti, Eugenio Portera y Roberto Vázquez, la exsocia de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas elevó la presión sobre el directorio porque la solicitud de intervención está atada a la remoción de los directivos de Fecovita y el posterior nombramiento de un interventor.

El fiscal D’amore habilitó la feria judicial y le dio curso al pedido de intervención y el caso recayó sobre la jueza Eleonora Arenas.

La magistrada deberá fijar una fecha y convocar a una audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes en pugna y resolver si admite la solicitud o la rechaza.

Especulan que la jueza llamará a audiencia en los próximos días ya que posponerla para febrero no tendría sentido porque “para eso se levantó la feria judicial”, indicó una fuente de la empresa Iberte

Desde la firma que conduce Juan José Retameros, aducen que la intervención permitiría contar con información “real” sobre el estado patrimonial y financiero de Fecovita, encausar la administración y además evitar dos cosas, que se vuelva a fraguar orto balance y que no vaya a presentarse en concurso.

En cambio, para Rubén Panella, presidente de Fecotiva, y todo el cuerpo de directores, el solo hecho de habilitar la feria judicial para darle curso a la petición de intervención es un “grotesco jurídico” y les “llama poderosamente la atención” la actitud de la justicia penal mendocina que “atiende de manera exprese a denunciantes crónicos”.

Se tiran con denuncias

Desde que Fecovita e Iberte rompieron relaciones por mayo de 2022 ambas empresas ingresaron en una batalla y se disparan con denuncias en la justicia.

La trama comenzó con pedidos de quiebra y denuncias de fraude de Iberte hacia Fecovita que terminaron siendo desestimadas por la justicia. Por supuesto que las contra denuncias por extorsión y administración fraudulenta (que ingresó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 61 en Buenos Aires) desde la cooperativa hacia la ex socia no se hicieron esperar.

Además, desde Fecovita iniciaron otra causa pero esta vez ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires reclamando una deuda de la empresa española que ronda los 4.000 millones de pesos.

Dentro de ese entramado de peleas judiciales y denuncias que vuelan por los aires, la última por el lado de Iberte fue la que presentó en la fiscalía de Delitos Económicos por la confección de balances falsos en los ejercicios del 2021 y 2022 y que aún sigue sin resolver el fiscal Flavio D’amore.

Ahora, con la solicitud de intervención a la Federación, “buscando que la sociedad pueda tener información real del estado patrimonial y financiero de la empresa, y así también estamos protegiendo a los 5000 productores y sus familias y a las 29 cooperativas, para evitarles un daño mayor pues estos son los últimos responsables de pagar con su propio patrimonio las deudas incumplidas por la Federación”, indicaron fuentes legales de la empresa.

“El pedido de la intervención está en relación con la capacidad de daño que puede provocar en el mercado en general la actual administración de Fecovita y evitar su concurso”, blanquearon.

Según las fuentes legales de Iberte, con la intervención “se busca que Fecovita deje de estar abandonada a su suerte y pueda funcionar normalmente, sin ocultar sus pasivos, ni tergiversar su contabilidad, de manera tal que pueda acceder a créditos y funcionar adecuadamente” y al transparentar las operaciones quedan a resguardo “los productores que entregarán su uva a una entidad que no podría desviar sus resultados”.

También aseguraron que los directivos de la firma cooperativa “están a punto de realizar un tercer balance falso, que acarrea las falsedades de los dos anteriores, y con los que han engañado a los productores, proveedores, jueces y fiscales”.

“Lo peor que les puede pasar a los productores es endeudarse para cosechar, entregar sus productos a Fecovita y terminar sin cobrarlos. Con la intervención se evita asumir ese grave riesgo”, remarcaron.

Ruben Panella, presidente de Fecovita habló con Los Andes y aseguró que la solicitud de intervención del directorio parte de un “grotesco jurídico” ya que la causa original, sobre balances fraudulentos, no tiene sustento.

Rubén Panella, presidente de Fecovita.

Después de asegurar que rechazan de plano la intervención, Panella aseguró que toda la causa “es una barbaridad, un grotesco jurídico, porque no existe un dictamen sobre la falsedad de los balances, entonces no hay ningún instrumento para solicitar la intervención, lo único que tienen es un informe pericial que dice que sería importante preguntarle a Fecovita porque registró las coas de esa forma. Básicamente el perito de la Fiscalía no dictaminó nada sobre el hecho en particular”.

También está como antecedente, que cuando se hizo el pedido de quiebra, la jueza hizo una pericia sobre los registros de Fecovita y consideró que eran correctos. También nuestros balances fueron auditados por consultoras internacionales, como Lisicky y Litvin, y nos da seguridad sobre toda la información que está puesto en los estados contables”.

El titular de la Federación de cooperativas también dejó en claro que si los estados contables, hoy cuestionados, no gozaran de legitimidad “jamás hubiéramos podido ser sujetos de créditos por parte de los bancos privados, ya que el Banco Central exige a las entidades crediticias un análisis exhaustivo de los balances”, insistió.

Para Panella, toda la actuación de la justicia penal es llamativa y además “muy grave porque se está violando el principio de inocencia nuestro”.

Además, el presidente de Fecovita, consideró que la avanzada de Iberte no tiene otro objetivo que “extorsionarnos para cobrar una deuda que es ilegítima para nosotros” cuando en realidad “esta empresa es la que le debe plata a Fecovita” y “siempre están buscando esta forma de extorsiva para cobrar algo que no les corresponde”.

Por último, Rubén Panella llevó tranquilidad a los productores ya que “en lo que fue un año muy difícil, Fecovita ganó participación en el mercado interno, aumentó sus exportaciones y tenemos prácticamente solucionado el tema de los créditos para cosecha y acarreo con distintas alternativas para que los productores puedan levantar la cosecha sin ningún problema”

“Ya tenemos el financiamiento asegurado, entonces no hay ningún motivo para sospechar de que la empresa tenga que tener una intervención cuando está funcionando normalmente y con crédito en todo el sistema financiero”, finalizó.