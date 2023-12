Advierten que 5.000 productores se quedarán sin créditos para cosecha y acarreo

La disputa legal que mantiene Fecovita con la ex socia Iberte sigue generando coletazos y el precio lo pagan los viñateros. Los 5.000 productores asociados a la Federación corren serio riesgo de no poder levantar la uva porque el Banco Nación no aprueba la carpeta para los créditos de cosecha y acarreo.

En concreto, el directorio del banco estatal no le dio el ok a la solicitud de un crédito por $7.000 millones porque aún pesa sobre directivos de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas una imputación por balances falsos que se encuentra en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a cargo de Flavio D’amore.

“No hay motivos para sostener esa imputación, es más, la banca privada trabaja sin problemas con nosotros y hasta el Banco Argentino de Desarrollo (BICE), que es del Estado Nacional, nos dio un préstamos hace 20 días atrás, solamente analizando la situación. Pero llamativamente el Banco Nación no nos aprueba el pedido. Está en peligro que podamos darle el prestamos de cosecha y acarreo a los productores”, afirmó un asesor legal de Fecovita.

En respuesta a esta situación, desde la entidad vitivinícola iniciaron acciones legales contra todos los directivos del banco que participaron hasta ahora en el proceso.

Mientras tanto, la esperanza de resolver el gran problema que se avecina para la mayor empresa vitivinícola del país, está centrada en el 10 de diciembre cuando Javier Milei asuma la presidencia y formalmente se produzca el cambio de cúpula en el banco público.

Los heridos de la batalla: los viñateros

La disputa entre Fecovita e Iberte que se trasladó a los tribunales locales se remonta a abril de este año.

Iberte junto Fecovita , establecieron una sociedad exportadora vitivinícola denominada Evisa, con el fin de exportar vino y mosto a países de Europa del Este. En el transcurso de la constitución de la sociedad, surgieron desencuentros y finalmente rompieron relaciones.

Según Fecovita, lejos de ampliar mercados, Iberte empezó a ofrecer productos propios pero a la cartera de clientes de la Federación.

La ruptura de la firma se materializó en mayo de 2022 y es ahí donde iniciaron los dimes y diretes y de una parte y la otra se reclaman mutuamente una deuda superior a los 25 millones de dólares.

La trama judicial comenzó con denuncias de quiebra y de fraude de Iberte hacia Fecovita que terminaron siendo desestimadas por la justicia. Por supuesto que las contra denuncias por extorsión y administración fraudulenta desde la cooperativa hacia la ex socia no se hicieron esperar.

Dentro de este entramado de peleas judiciales, hay una denuncia que afecta al antiguo directorio de Fecovita por confección de balances falsos en 2021 y 2022 que aún sigue sin resolver el fiscal Flavio D’amore. De esa situación es que se agarró el Banco Nación para frenar la solicitud del préstamo.

El impacto en la industria Vitivinícola y empresariado mendocino es muy alto. Fecovita nuclea a 29 cooperativas de productores y hay unos 5.000 viñateros que están vinculados directamente.

Después de la caída de la denuncia por quiebra, Fecovita comenzó a ser sujeto de crédito nuevamente y “estamos trabajando con la banca privada” incluso “hay información en el expediente sobre la imputación por balances falsos que indica que “la denuncia no tiene mucha consistencia” y lo tomaron en cuenta para trabajar con nosotros, lo mismo que hizo el banco BICE, que es del Estado nacional, es decir que el resto del sistema bancario vio que no hay nada y comenzaron a asistir a Fecovita. Ahora extrañamente el Nación no lo tomó en cuenta y no aprobó la carpeta”, remarcó una fuente de Fecovita

Es más “estamos bien calificados en AFIP y en todos los organismos, no tenemos deudas, somos solventes, nos e entiende que pasa”, indicaron.

Un mecanismo que se repite cada año

Según detallaron fuentes de la Federación, para levantar la uva y trasladarla al lagar, el año anterior el Banco Nación les otorgó un crédito a Fecovita por $4.000 millones, que se paga con normalidad.

“Es un mecanismo que empleamos hace 20 años y nunca tuv8imos problemas”, afirmaron.

“Como muchos productores son minifundistas y no califican para un crédito bancario, Fecovita es el tomador del préstamo y luego se reparte entre las 29 cooperativas y a su vez lo bajan a los miles de productores. Después se les descuenta la cuota de ese préstamo mensualmente cunado se les abona la uva que entregaron. Este año el crédito solicitado al banco es casi el doble por una cuestión de inflación simplemente”, explicaron desde la institución.

Para salir del paso, están previendo acudir precisamente a la banca privada, sin embargo “siempre tiene tasas de interés un poco más altas” y en esas condiciones “lo más probable que podamos asistir solamente a una pequeña parte de esos 5.000 productores”, confiaron.

También está la posibilidad de “ayudarlos con la cosechadora mecánica” pero la realidad indica que la mayoría de los viticultores no tiene adaptado los viñedos para implementar la cosecha mecanizada. “Después está el problema de pagar los camiones para el acarreo”, agregaron.

“Es un panorama muy complejo y realmente corre riesgo la cosecha que viene”, remarcaron.

Mientras avanzan con la denuncia penal por incumplimientos de deberes de funcionario público contra todo el directorio de la entidad financiera pública más las autoridades que hay en Mendoza, eligieron ponerle fichas al 10 de diciembre cuando se renueven los aires en toda la estructura del Estado Nacional.

“Es a lo que estamos apelando, a que con el cambio de gobierno, esto se puede revertir”, se esperanzaron.