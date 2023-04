Ante la escasez de vehículos nuevos, se mantienen las ventas de usados

Ante un panorama de escasa disponibilidad de autos cero kilómetro, los usados son para muchos una opción para acceder a un vehículo en forma inmediata. En especial, cuando se trata de un auto o camioneta casi nuevo o un modelo importado que ya no está ingresando al país. En el primer trimestre de 2023, se transfirieron en la provincia 19.671 vehículos, un 6,5% más que en el mismo período de 2022, cuando se habían vendido 18.470 usados.

Los registros de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (Dnrpa) permiten apreciar, sin embargo, que entre enero y marzo de 2019 se habían transferido 21.189, por lo que el número de operaciones cayó 7%. En tanto, cuando se compara 2022 con 2018, se observa que se pasó de 91.169 hace cinco años a 77.405, un 15% menos.

Volkswagen Gol Trend

Gastón Raina, de Raina Automotores, indicó que lo que más está vendiendo son modelos de 2015 en adelante, que tienen un precio de entre $3 y 4,5 millones. Y reconoció que, como está difícil acceder a un vehículo nuevo, el de los usados sube. Las ventas, en general, se activan con las variaciones del dólar. Después de un diciembre muy malo, que reconoció atípico, un enero bueno y febrero y marzo de escaso movimiento, las últimas dos semanas, con la suba de la divisa norteamericana, se reactivó.

En cuanto a las opciones de financiación, Raina indicó que los clientes no bancarizados pueden acceder a una tasa del 50% para pagar hasta la mitad del valor del vehículo y en 60 meses, mientras que los que sí tienen cuenta bancaria el interés asciende al 70 a 80% anual.

Nicolás, de Ángel Di Pietro Autos, comentó que las ventas se han reactivado un poco, porque, ante la falta de vehículos nuevos, la gente sale a buscar los que ofrecen entrega inmediata, es decir, los usados. Y que los modelos más buscados son los 2019 en adelante. Lo más frecuente, sumó, es que el cliente tenga dólares y negocie el tipo de cotización. Pero reconoció que “hay que buscarle la vuelta” y que, después de la pandemia, han recurrido a las redes sociales para publicar los vehículos disponibles.

Toyota Hilux

Por la misma escasez de cero kilómetro, hasta sucede que el usado del mismo modelo es más caro que el nuevo. Sergio Montanaro, gerente general de Yacopini, indicó que un Chevrolet Cruze vale un 10% o un 15% menos nuevo, que cuando ya tiene unos kilómetros. Detalló que el precio sugerido de fábrica es de $6,5 millones, pero se está vendiendo en el mercado del usado a $8 millones.

Carlos Martín, representante de Acara (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) en Mendoza, señaló que los usados que más se venden son los que no se consiguen como cero kilómetro, como ciertos importados. En cambio, se ha retraído la venta de los modelos de fabricación nacional con menos años, porque el cliente intenta llegar al nuevo. De ahí que haya marcas como Ford o Toyota, cuyas transferencias han aumentado casi un 11% y un 18%, respectivamente, o Nissan, que trepó 55%, porque no ingresa al país. Pero otras asiáticas han caído entre el 30% y el 40%, por el temor de no conseguir repuestos.

Los 10 usados más vendidos

Volkswagen Gol Toyota Hilux Volkswagen Gol Trend Fiat Palio Ford Ecosport Ford Ranger Ford Ka Ford Fiesta Chevrolet Corsa Volkswagen Amarok

* En todo el país, en marzo, según Acara (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina)