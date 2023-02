Por qué hay autos usados que valen más que un 0 km

Desde siempre el precio de los 0 km se ha usado como referencia. Partiendo de lo que costaba un auto nuevo se establecían, hacia abajo, los valores de los vehículos utilizados, que por diversas características las agencias o particulares fijaban su precio de venta. Hoy por hoy ya no es así y se exige otra realidad. En 2023 un auto usado fabricado el año pasado vale más que uno que no está en circulación.

Según la lista de precios de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) algunos de los casos son: los Volkswagen Nivus modelo 2022 rondan los $7.518.000, mientras que uno nuevo se publica a $5.858.900. Similar ocurre con el Peugeot 208 o la Toyota Hilux; algunas de sus versiones 2022 cuestan $6.090.000 y $16.184.000, mientras que las recién salidas de fábrica arrancan en $5.657.400 y $14.658.000, respectivamente.

Toyota Hilux (Imagen ilustrativa / Web)

Este es un fenómeno pocas veces visto y tiene como causa variables que no están en la superficie. En primer lugar, los precios que distribuye el automotor no son más que valores sugeridos. Los clientes de concesionarios se quejan de sobreprecios, por lo que al número de la lista oficial hay que sumarle un recargo que puede imponer cada lugar. En segundo lugar, los valores se actualizan mes a mes y en caso de estar en un plan de ahorro, las cuotas también se actualizan.

Peugeot 208. Foto: Web

Esto deriva a que el precio que vio en un principio termine incrementándose. Alejandro Lamas en diálogo con La Nación comentó: “Vos tenés, por ejemplo, un auto que vale $9 millones y te dicen que llega en un año. Vas a esperar a que llegue y mientras, te aumenta mensualmente un 4 o 5%. A fin de año lo pagás hasta un 60 o 70% más. Del otro lado [por el mercado de usados] te encontrás con un auto que te dicen que te lo llevás en el momento pagando un 30% de sobreprecio”.

Esto sucede porque el mercado de 0 km continúa con dificultades y un desajuste entre oferta y demanda. Según explicó Lamas, la entrega de vehículos continúa bloqueada y con respecto a los importados, la situación está lejos de mejorar. Pero sostuvo que no es así con los autos de producción nacional. “Hay menos problema ahí”.

Volkswagen Nivus. Foto: Web.

A la pregunta de ¿qué tan real es la oferta de autos usados con algunos años de antigüedad más caros que uno nuevo, según su precio de lista? Lamas dice que aunque son difíciles de encontrar (porque son pocos los propietarios que venden con facilidad un modelo nuevo), las ofertas están y se da principalmente entre particulares. Cuando la oportunidad aparece se venden rápido.

Alejandro Lamas culminó: “A falta de producto 0km, el usado nuevo sigue sobrevaluado. No es en todos los casos lo mismo. Cuando no se consiguen productos, aparecen los sobreprecios. Si no te cambia la macroeconomía, esta historia se va a seguir repitiendo”.