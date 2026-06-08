Alivio fiscal: 9 de cada 10 medidas tributarias de 2025 apuntaron a reducir impuestos

Un informe elaborado por el Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad Austral analizó las 55 modificaciones impositivas implementadas en 2025 y concluyó que el 91% de ellas estuvo orientado al alivio fiscal . Los derechos de exportación volvieron a ocupar un rol central por primera vez desde el conflicto con el campo en 2008.

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“La reducción de derechos de exportación pasó a ocupar un lugar central en la política tributaria de 2025 y explica buena parte de la baja de la presión tributaria observada durante el año”, señaló Diego Rivas, investigador del CET y coautor del trabajo .

Según el informe, durante 2025 se emitieron 55 modificaciones tributarias , exactamente la misma cantidad que en 2024 y apenas por encima del promedio anual registrado entre 2002 y 2025. Sin embargo, el rasgo distintivo fue el sentido de esas medidas.

De las 55 modificaciones, 50 estuvieron orientadas a reducir la carga tributaria . Solo cinco no tuvieron ese objetivo, y dentro de ese grupo dos combinaron aumentos y reducciones de retenciones, mientras que las restantes estuvieron vinculadas con cambios en anticipos del Impuesto a las Ganancias, mayores restricciones para acceder a beneficios en derechos de exportación e incrementos de alícuotas de seguridad social para la actividad futbolística.

Para los autores, se trata del porcentaje más alto de normas orientadas al alivio fiscal desde que comenzó la serie analizada en 2002. Además, el estudio destaca que la presión tributaria efectiva cayó un punto porcentual respecto de 2024.

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El regreso de las retenciones al centro del debate

Uno de los hallazgos más llamativos del informe es el peso que tuvieron los derechos de exportación dentro de la agenda tributaria.

Durante 2025 se registraron 12 modificaciones vinculadas a este tributo y nueve de ellas estuvieron destinadas a reducir o eliminar retenciones. Entre las medidas se incluyeron rebajas temporales para el sector agroindustrial, eliminación de retenciones para economías regionales, productos industriales con valor agregado, actividades mineras, aluminio, acero, aceites y lubricantes, entre otros sectores.

Los investigadores destacan que este protagonismo de las retenciones no se observaba desde 2008, cuando el conflicto entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario por la Resolución 125 convirtió a los derechos de exportación en el eje central de la discusión económica y política.

“La normativa tributaria emitida en 2025 estuvo focalizada mayormente en los derechos de exportación y en la cancelación de obligaciones tributarias. Entre ambos ejes explican casi la mitad de las modificaciones tributarias del año”, señala el informe.

Menos normas que en las gestiones anteriores

El estudio también compara la producción normativa tributaria de las distintas administraciones nacionales. Aunque el promedio histórico entre 2002 y 2025 fue de 54 modificaciones por año, la actual gestión registra un promedio anual de 62 normas tributarias durante su primera mitad de mandato. La cifra es inferior a la observada durante las presidencias de Alberto Fernández, que alcanzó un promedio de 86 modificaciones anuales, y de Mauricio Macri, con 78.

Los autores advierten que todavía resta observar cómo evolucionará la dinámica regulatoria durante la segunda mitad del mandato presidencial, ya que varios gobiernos mostraron un incremento de la actividad normativa en los años finales de gestión.

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Ganancias, retenciones y planes de pago concentraron casi la mitad de los cambios

Otra diferencia relevante respecto de 2024 fue la concentración temática de las modificaciones tributarias. Mientras que el año anterior las medidas estuvieron distribuidas entre una mayor variedad de impuestos, en 2025 tres ejes explicaron prácticamente la mitad de toda la normativa emitida: el Impuesto a las Ganancias, los derechos de exportación y los mecanismos de cancelación de obligaciones tributarias. Entre los tres concentraron 27 de las 55 modificaciones registradas durante el año.

En el caso de Ganancias, el informe identifica cambios vinculados a la reducción del alcance de los regímenes de percepción, flexibilización de los requisitos para solicitar reducción de anticipos y exenciones destinadas al personal de salud que realiza actividades críticas, horas extras o guardias.

Por su parte, las modificaciones relacionadas con la cancelación de obligaciones tributarias estuvieron asociadas principalmente a nuevos planes de facilidades de pago y mejoras en las condiciones de los programas ya existentes.

La mirada puesta en las futuras reformas

El informe también introduce un elemento que podría influir en la evolución de la política tributaria argentina durante los próximos años: las recomendaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la última revisión del acuerdo con el país.

Según recordó Lucio Cardinale-Lagomarsino, investigador del CET y coautor del estudio, el organismo internacional propuso una combinación de medidas que incluyen tanto aumentos como reducciones de la carga fiscal.

“Considerando la reciente revisión del FMI, que incluyó sugerencias de reformas tributarias para nuestro país, algunas que incrementarían la carga fiscal y otras que la reducirían, será importante ver la dinámica de la normativa que se emita en los próximos años”, sostuvo.

Entre las recomendaciones mencionadas aparecen posibles cambios en el Impuesto a las Ganancias para trabajadores, el monotributo, los impuestos al tabaco y los combustibles, así como una eventual reducción de la carga sobre las ganancias empresariales, los derechos de exportación y el impuesto al cheque.