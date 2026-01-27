27 de enero de 2026 - 18:00

Fórmula 1: Franco Colapinto tendrá otro test de pretemporada tras Montmeló

El piloto de Fórmula 1 regresará a la actividad oficial entre el 11 y el 13 de febrero, cuando se desarrollen las primeras pruebas abiertas en Baréin

Por Gonzalo Tapia

Tras completar sus primeros ensayos en Barcelona, Franco Colapinto ya tiene definido cuándo volverá a subirse al auto en el marco de la pretemporada de la Fórmula 1 tras los test de España. Todo indica que será en Baréin a mediados de Febrero.

Luego del test privado disputado en el Circuito de Barcelona-Catalunya, el argentino regresará a la actividad oficial entre el 11 y el 13 de febrero, cuando se desarrollen las primeras pruebas abiertas en Baréin, según supieron los medios.

El primer bloque se está llevando a cabo en Barcelona, del 26 al 30 de enero, en sesiones cerradas y sin transmisión, destinadas a detectar fallas iniciales y evaluar el comportamiento de los nuevos monoplazas sin exponer información sensible.

Lejos de quedar condicionado por el contratiempo, el pilarense mostró una evolución constante a lo largo de la jornada, mejorando sus registros entre la sesión matutina y la vespertina, mientras se adaptaba a un auto completamente nuevo y a las exigencias aerodinámicas del reglamento 2026.

Desde la escudería francesa minimizaron la situación y remarcaron que se trató de un problema menor, habitual en jornadas enfocadas en la fiabilidad y la recolección de datos.

Luego de las pruebas en Baréin —que tendrán una segunda tanda del 18 al 20 de febrero— Colapinto y Alpine apuntarán de lleno al inicio oficial de la temporada. La Fórmula 1 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo en Melbourne, marcando el primer fin de semana competitivo del año y el verdadero punto de partida para el proyecto del argentino en la máxima categoría.

