Wanda Nara apostó a un nuevo y arriesgado look que mostró con su delantera en primerísimo plano

Wanda Nara hizo estallar las redes al mostrar su nuevo cambio de look con el que se la vio más sensual que nunca. La empresaria y nueva conductora de Masterchef sorprendió al cortarse el flequillo, el que la hizo lucir muy distinta.

La modelo hace de su vida un reality en sus redes sociales, es por eso que previo a compartir el radical cambio de look, sembró intriga al compartir un video en el que mostraba cómo le cortaban el flequillo, pero con su cara completamente tapada.

“Chicos tengo contrato con el pelo, no puedo hacer cambios”, se la escucha decir debajo de la toalla con la que cubría su rostro. Pero no solo se cortó el cabello, sino que lo tiñó unos tonos más oscuros.

Ese primer posteo cosechó miles de “likes” y debajo sus seguidores le rogaron que muestre cómo le quedó el flequillo, ahora que desde hace un tiempo tiene el cabello oscuro y no el rubio característico que llevó por años.

Wanda Nara

Luego, bien al estilo Wanda Nara, compartió no solo el cambio de look sino que lo hizo al estilo “femme fatale”. En corpiño, la mediática posó para la cámara y enamoró a todos con su nuevo look y su voluptuosa delantera.

“Rockstar”, escribió al pie de sus fotos que en pocas horas superaron los 79 mil “likes”. La mayoría de sus seguidores aprobaron el look y otros aseguraron que les recuerda a Moria Casán cuando era joven.

“Bomba hermosa con flequillo, pero tan oscuro el pelo quizás no, prefiero el marrón claro!”, “El morocha te deja un fuegooo”, “Me encanta que diosa mal”, “Me encanta que diosa mal”, “Me encanta que diosa mal”, “No va el negro ! Pareces Moria Casán! Un castaño iluminado es lo ideal!”, fueron algunos de los mensajes.

Wanda Nara

Wanda Nara

Wanda Nara se filmó de frente y su delantera quedó al descubierto en primer plano

Con un filtro que le generaría un ‘look’ colorado, la modelo se filmó desde adelante y fue su delantera, la que quedo expuesta en un primer plano.

La publicación, en pocas horas, levantó más de 240 mil me gustas y entre familiares, amigos y famosos, le hicieron saber lo lindo que le quedaría ese color, en caso de que se lo hiciera.

Wanda modeló sobre un patrullero de la policía de Miami e infartó a los transeúntes y a cuerpo policial

Con un provocador body enterizo en color negro y escote altamente censurable, Wanda Nara conquistó a la policía de Miami

Wanda Nara contestó sobre su situación sentimental.

Wanda Nara

Wanda Nara

Wanda Nara