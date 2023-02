Sin maquillaje: Wanda Nara se sacó una selfie y se tuvo que acomodar su top para que su delantera no se escape

Wanda Nara se sacó una selfie haciendo ejercicios de la manera más natural posible. “No make up, no filtro, no fitness. Domingo vale doble? O que?”, compartió en la descripción de la foto.

El Chateau Libertador Residence, fueron el conjunto de departamentos que eligió la modelo para vivir y posar haciendo ejercicios en el gimnasio que tiene.

Wanda subió tres fotos a su perfil de Instagram el domingo y además de mostrarse motivada con su rutina, se pudo ver las cualidades de sus curvas.

En la primera, una selfie normal, a la altura de sus pechos. Un rostro serio destacó en estas capturas de la empresaria. Para su segunda busco otro ángulo, un poco más de piquito y sale corriéndose el top blanco que lleva puesto, para que su delantera no se salga de lugar.

La empresaria se mostró sin filtro desde un plano que permitió ver todo.

En la última, esto último no le importo, ya que, con su mano derecha llevándola a la cabeza, posó de manera sensual, mostrando en gran parte el pequeño accidente que podría haber tenido en la foto anterior.

Sin duda, otro de los puntos importantes que tuvo la foto, fue la ausencia de algún tipo de maquillaje o filtro en el rostro de la modelo. De igual manera, sin perder la sensualidad, se animó a diferentes planos que capturaron toda su belleza.

El caro regalo que le hizo Mauro Icardi a Wanda Nara luego de su reconciliación

Hace poco, cuando estuvo en Italia, Wanda reveló que actualmente se encuentra reconciliada con su pareja Mauro Icardi. La entrevista fue con la periodista Francesca Fagnani.

La conductora italiana le dijo “su marido ha hecho de todo para conquistarla. Le ha regalado un bolso de 300.000 euros”.

La modelo se hizo la sorprendida, “¿Cuesta eso? ¿Puedo salir?”. Esos datos, a una persona tan introducida en el mundo de la moda no se le pasa desapercibido. Desde entonces, Wanda, trató de bajarle el precio al lujoso regalo que le hizo el futbolista.

“No, no cuesta eso. Un poco menos y se puede vender online. Ahora es difícil de encontrarla. En esta dificultad de encontrar el bolso y a este precio… Si te vas a encontrar con alguna persona importante, lo venden por un poco menos”, aclaró la mediática.