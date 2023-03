Wanda Nara lució una remera ajustadísima que delató que no tenía corpiño para mostrar su autoregalo millonario

Wanda Nara regresó a Estambul y desde allí compartió fotos que sus seguidores adoraron. Como la empresaria acostumbra, posó frente al espejo con una remera ajustadísima que le marcó todo.

Luego de que Mauro Icardi la delató en sus historias al contar que la modelo está en Turquía con él y sus hijos, ella compartió una publicación de esas que tiene acostumbrados a sus seguidores, donde ostenta en qué gasta su dinero.

Primero, la empresaria argentina se mostró en el pasillo y ascensor de un edificio con sus bolsos y valijas. Wanda lució un pantalón deportivo, ojotas y una remera gris que dejó en evidencia que no llevaba corpiño, lo que más comentaron los usuarios debajo de sus fotos.

Wanda Nara

Wanda Nara

Wanda Nara se autopremió y se compró un Audi en Turquía

Pero lo cierto es que la mediática usó estas fotos como excusa para mostrar el millonario autoregalo. La nueva conductora de Masterchef (Telefe), que en semanas debuta frente al éxito de la televisión mundial, aseguró que se está portando “muy bien” por eso decidió darse el gusto y compró un Audi.

“Como me estoy portando muy bien, me compre un regalo. Última foto”, escribió al pie de su posteo que en solo algunas horas cosechó más de 212 mil “me gustas”.

“Felicitaciones! Aún no la vi! Muy merecida, a disfrutar tu auto regalo”, escribió su mamá, Nora Colosimo, con quien tiempo atrás estuvo distanciada por la pelea mediática con Mauro Icardi y la relación que mantenía su hija con L-Gante.

En los comentarios, sus seguidores bromearon con el hecho de que para la mayoría ese es un autoregalo inalcanzable y compartieron los más divertidos e ingeniosos mensajes.

Wanda Nara

“Yo como me estaba portando bien me compre 3 pares de medias lpm”, “Yo estaba medio tristona y me compré un paquete de macucas de precios cuidados”, “Quien pudiera! yo cuando tengo algo de plata me autoregalo una hamburguesa”, “Típico comportamiento de una persona que fue pobre y ahora tiene $$$. Necesita mostrar todo lo que tiene”, fueron algunos mensajes.

Wanda Nara

Wanda Nara