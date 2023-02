Facturó a lo grande: Wanda Nara hizo una entrevista para un medio italiano y cobró una cifra millonaria

Wanda Nara participó de una entrevista en la televisión italiana, donde el punto principal y más importante era sobre el estado de su relación con Mauro Icardi. A días de su emisión, el interés esta puesto en la millonaria cifra que habría cobrado.

Juan Etchegoyen fue quien dio a conocer el monto que Wanda habría recibido por su entrevista con Rai, el canal italiano: “No lo hizo de buena persona, le habrían pagado una montaña de dinero”.

La empresaria se mostró sin filtro desde un plano que permitió ver todo.

“Lo que al medio le interesaba era tenerla a ella para hacer preguntas jugadas y profundas y obviamente hablar del tema Icardi, Wanda no puso muchas condiciones cuando vio lo que le iban a pagar”, fue la siguiente afirmación del periodista.

“El número que a mí me dan es impactante, una fuente importante europea me aseguro que Wanda cobró 30 mil euros por la nota, no era una nota tan esperada como en la época del Wanda Gate, pero ella quería cobrar para hacerla y le ofrecieron eso después de negociar varios días”, reveló Etchegoyen. “Es una millonada lo que le pagaron”, agregó.

El medio italiano buscaba saber en qué estado de la relación se encontraban con Mauro Icardi

Wanda Nara en la entrevista se refirió a muchos temas, pero el que más buscaba el medio era el que tenía que ver con la relación que llevaba actualmente con el futbolista.

Lo cierto, es que después del Wandagate, los rumores de finalización del vínculo eran muchos. Se la vio posando con L-Gante y algunos besos en el medio. También se la adjuntó a otro futbolista, como es el caso de Keita Baldé.

Wanda descartó todas esas posibilidades e, incluso, contó que los mensajes que le envió el futbolista senegalés fueron vistos por su pareja Mauro Icardi.

Esquivando el tema e intentando finalizar con los rumores, Wanda dejó en claro: “Es mi esposo. Estamos juntos desde que él tiene 19 años, siempre hemos sido una familia”.

La entrevistadora, preocupada por no tener una respuesta concreta sobre la reconciliación de los argentinos y haber desenfundado una millonada, volvió a tocar el tema desde un lugar más directo. “Siempre vamos a estar juntos. Llevamos casi diez años de casados, es una suerte para mí, no sé para él. Esperamos que dure toda la vida”, aseguró la mediática.