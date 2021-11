Una nena se volvió viral por su emoción después del recital de Nicki Nicole, y la artista quiere conocerla

Así como el nene que hace tortas conquistó a los usuarios de las redes sociales, una nena fan de Nicki Nicole se volvió viral en las últimas horas por la forma en que se emocionó después de asistir a un recital de la rosarina.

El video que se difundió a través de Twitter corresponde a un reportaje que le hizo el Canal Doce de Córdoba a la menor de edad. Cuando la cronista le consulta por qué le gusta Nicki Nicole, ella responde con una sonrisa tierna: “Porque es muy bajita como yo. Y que canta muy bien y soy muy fan de ella”.

Pero enseguida se le quiebra la voz y empieza a llorar desconsoladamente cuando le dice a la periodista que le gustó todo el show de su ídola.

Frente a la viralización del video, la periodista María Florencia Ferrero explicó en su cuenta de Twitter por qué la nena estaba tan comnovida: “Después de la nota se acercó su mamá y me contó: ‘Es que no sabés la odisea que fue. No tengo trabajo hace varios meses y su mayor deseo era venir. Participé de todos los sorteos y a último momento ganamos unas entradas’”.

Por eso, la joven inició una campaña para que la pequeña fan pueda conocer personalmente a Nicki Nicole. De hecho, las imágenes llegaron hasta la propia artista, quien también está intentando dar con el paradero de la nena. “No puedo creer esto. Te quiero conocer, ayúdenme a contactarla”, escribió la cantante en una historia de Instagram.