Stefi Roitman rompió en llanto tras enterarse que Evaluna Montaner y Camilo esperan su primer hijo

Este miércoles, Evaluna y Camilo subieron a las redes sociales su último video y la noticia más importante de sus vidas al anunciar a su manera que están esperando su primer hijo. “Índigo” fue el nombre con el que titularon la canción que compartieron en Youtube, donde se pudo develar el embarazo de la hija de Ricardo Montaner.

Sin dudas, uno de los momentos más emocionantes del videoclip fue la reacción de la familia Montaner al ver el test positivo de embarazo, mostrado por los cantantes. Entre los presentes figuraban Mau y Ricky, acompañados de sus respectivas parejas, Ricardo Montaner y su esposa, Marlene Rodríguez.

En las instancias finales del video se pudo ver la sorpresiva reacción del clan Montaner, pero quienes rompieron en llanto fueron Mau y su cuñada Stefi Roitman, que se mostró sumamente movilizada a enterarse de este embarazo.

El llanto de Stefi Roitman.

Minutos antes del lanzamiento oficial de la canción, la modelo compartió una foto donde se ve que está con el resto de la familia de su novio en una cama matrimonial, mirando cada uno desde distintos dispositivos la cuenta regresiva de YouTube.

Las historias de Instagram de Stefi Roitman, mientras presenciaba el estreno de Índigo.

Ni bien comenzó el material audiovisual, la influencer fue siguiendo todo el video compartiendo algunos comentarios sobre las sensaciones del momento: “No puedo (emojis de caras con lágrimas)”, fue una de las acotaciones.

“Llorando a mares”, fue otro de las descripciones que realizó en una historia, en el momento donde está por finalizar el contenido, dejando en claro que estaba muy emocionada por la noticia.

“No puedo con la emoción y la sensibilidad de estos días. De por sí soy lo más sensible del mundo. Y ahora no sé… Esta época está explotada aún, de piel de gallina, emociones y lágrimas de todo tipo”, fue la primera reacción publica de Stefi, que en enero próximo contraerá matrimonio con su pareja, Ricky Montaner.